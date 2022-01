Dakota Fanning se pasea por las calles de Los Ángeles en diminuta mini falda

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La reconocida actriz Dakota Fanning aprovechó la buena temperatura de Los Ángeles para tomar una clase privada de tenis, donde a la salida fue captada por varios fotógrafos que dejaron al descubierto el outfit con el que la famosa decidió ejercitarse.

Se trató de un conjunto que llamó la atención de los transeúntes e internautas, compuesto por una camiseta blanca de manga larga y mini falda negra de nylon que acompañó con una visera. Además, dentro de su bolso se apreciaron las raquetas que usó durante su entrenamiento.

Si bien la protagonista de cintas como “Érase una vez en Hollywood” y “Guerra de los mundos” intentó pasar desapercibida al utilizar un cubrebocas, las cámaras de los paparazzis la captaron mientras se dirigía a su auto luego de tomar una clase privada de dicho deporte.

Horas más tarde, las imágenes ya rondaban por internet y causaban sensación entre los fanáticos de Dakota Fanning: “Hermosa”, “Preciosa Dakota” y “Divina” son algunas de las respuestas que se leen en internet.

Esta no ha sido la única ocasión en la que alguno de sus looks ha causado revuelo en redes sociales, pues a través de su cuenta de Instagram, la famosa ha regalado una que otra imagen en donde los piropos y halagos en su dirección no pueden faltar.

Tal fue el caso de su más reciente publicación, donde en un carrusel de fotografías presentó algunos de los momentos más divertidos del mes, incluyendo una que otra demostración de sus outfits del día. View this post on Instagram A post shared by Dakota Fanning (@dakotafanning)

