En tanga de hilo, María Chacón presume su figura durante sus vacaciones en Tulum

Tulum es uno de los lugares favoritos de María Chacón para vacacionar, y ahora complació a sus fans con unas fotos que la muestran junto al mar, posando en una cabaña y luciendo su escultural figura en un microbikini de hilos, obteniendo una de sus publicaciones de Instagram más exitosas hasta el momento, con 172,000 likes.

La actriz mexicana preparó también una colección de imágenes en las que aparece en los distintos lugares que visitó en 2021, usando sexys atuendos como tangas y monokinis; el mensaje que escribió junto al post fue “algunos momentos, lugares, donde fui muy feliz este año ✨”. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

María celebró la llegada del 2022 en Miami, luciendo muy sexy en un minivestido plateado y acompañada de amigas: “Qué manera de empezar el año. pura pinchi gratitud la verdad. y rodeada de tanto tanto amor. life is good. lista para que sea el mejor año de mi vida hasta ahora…✨” View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

