Luis Gerardo Méndez conmueve al hablar de la muerte de su papá por COVID-19: “No alcanzó la vacuna”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al igual que millones de personas en todo el mundo, el actor Luis Gerardo Méndez ha perdido a un familiar a manos del Covid-19 por no haber sido vacunado. Se trató de su padre, a quien recuerda con mucho cariño y a quien usa como ejemplo para hacer un llamado a la población y vacunarse.

Con un desgarrador mensaje, el protagonista de “Club de Cuervos” se sinceró como nunca sobre el gran dolor que vivió hace diez meses, cuando su papá falleció por coronavirus. Recordó cómo vivió el duelo luego de saber que a su padre lo iban a entubar tras complicarse su estado de salud.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Me tomé esta foto la noche que me avisaron que entubarían a mi padre. Nunca he llorado tanto en mi vida. El doctor nos dijo que tenía un 20% de probabilidades de salir adelante“, contó Luis Gerardo. “En realidad esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír. 3 semanas después perdió la batalla contra el COVID. Hace 10 meses, no alcanzó la vacuna”, agregó en su mensaje.

Luego de compartir el triste desenlace de su progenitor, Méndez aprovechó su plataforma para hacer un llamado a los mexicanos para no tirar por la borda la oportunidad que tienen para vacunarse, algo que millones, incluido su padre, no pudieron hacer.

“Esta es mi historia y no tiene porque que ser la tuya. Vacúnate, y si ya eres elegible, toma tu refuerzo y sigamos cuidándonos. Recuerda que la vacuna no es sólo por ti, es por todxs. Por la comunidad. Por nuestro país que tiene una de las tasas de letalidad por COVID más altas del mundo”, destacó el famoso.

“Ómicron ya está por todos lados y como hemos visto en otros países, ésta será la ola más grande de contagios. Y si bien escuchamos que los síntomas son leves, esto es en las personas vacunadas o que ya tuvieron una infección previa”, señaló. View this post on Instagram A post shared by Luis Gerardo Méndez (@luisgerardom)

Te puede interesar:

Luis Gerardo Méndez aplaude la apertura de la Academia de Hollywood con los latinos

Luis Gerardo Méndez revela que su padre murió de COVID-19: “Se contagió haciendo su trabajo”

Lo mejor de Luis Gerardo Méndez en Netflix