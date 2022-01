“Me sacaron como a un animal y me negué a llevar su marca en el pecho”, el mensaje de Antonio Brown tras su despido de la NFL

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Antonio Brown acusó a Bruce Arians, coach de los Buccaneers de Tampa Bay, de que lo obligó a jugar a pesar de estar lesionado y “sacarlo como un animal” en el partido de la semana 17 ante los Jets de Nueva York.

“Cedí a la presión de mi entrenador para jugar lesionado. No renuncié, me corrieron. Nunca abandonaría a mis hermanos. Me sacaron como a un animal y me negué a llevar su marca en el pecho, así que me quité el jersey”, escribió el jugador en un comunicado.

Brown, quien era receptor de los Buccaneers de Tampa Bay, hizo un escándalo en ese partido contra los Jets luego de que se quitó la camisa del equipo y el equipo de protección y salió caminando con el torso desnudo hacia los camerinos.

Health over Wealth # Barbarian pic.twitter.com/5pxjpZ6491 — AB (@AB84) January 6, 2022

Luego de la escena, Bruce Arians, entrenador de los Bucs, informó luego del juego que Antonio Brown fue despedido y no jugará más con el equipo. “Luego de lo que acaba de pasar lo único que puedo decir es que Antonio Brown no es más un Buc, fin de la historia”, declaró Arians.

Antonio Brown explicó cómo ocurrió su salida del emparrillado y por qué se quitó la camiseta en el tercer cuarto ante los Jets.

“Me senté y mi entrenador vino y me gritó, ¿qué pasa contigo?; le dije, es mi tobillo; él ya lo sabía, habíamos tenido una charla al respecto. Me ordenó que volviera al campo, le dije: “¡No puedo! y en lugar de llamar a atención médica me gritó, ¡Estás acabado!”, explicó Brown sobre su polémica salida del terreno de juego.

El veterano de 33 años escribió un comunicado en sus redes sociales en el que explicó que arrastraba una lesión en un tobillo de la que tenía conocimiento su entrenador.

“Mi lesión muestra fragmentos de huesos rotos atorados en mi tobillo, el ligamento desgarrado del hueso y pérdida de cartílago, que es muy doloroso. Puedes ver el hueso abultado desde el exterior”, detalla en el comunicado.

El equipo de Tampa Bay no ha respondido a las declaraciones realizadas por el jugador de la NFL que se convirtió en agente libre.

Lee también

Nombraron Griezmann Mbappé al primer bebé nacido en 2022 en un pueblo de Chile

Antonio Brown hizo un escándalo en pleno partido de la NFL y es despedido de los Bucs de Tampa Bay (Video)