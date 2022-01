El sutil coqueteo de Miley Cyrus con Pete Davidson que le costó el “unfollow” de Kim Kardashian

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace algunos meses las redes sociales se conmocionaron con el inesperado romance entre Kim Kardashian y Pete Davidson, pero todo parece indicar que la socialité no sea la única interesada en el amor del comediante, pues la cantante Miley Cyrus se volvió el tema de conversación luego de “coquetear” con él durante su participación en un reconocido programa. ¿Qué fue lo que ocurrió y cómo reaccionó la famosa? Aquí te lo contamos.

La tarde del pasado jueves, una cuenta dedicada a la ex estrella de Disney reportó que la fundadora de SKIMS dejó de seguir a la cantante de un día para otro. Esto desató la intriga de miles de internautas, pues hasta ese momento se desconocía la causa.

No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que los usuarios ataran cabos y recordaran la reciente interacción entre Miley Cyrus y el novio de Kim Kardashian, Pete Davidson, en el programa “The Tonight Show con Jimmy Fallon”.

Y es que dicha aparición pública dio mucho de qué hablar debido a que Cyrus se mostró muy seductora con Davidson, cantándole “It Should Have Been Me” en el programa, algo que pareció molestar de sobremanera a la estrella de reality, así lo reveló el portal Page Six.

Si bien esto habría ocasionado el descontento de la integrante del clan Kardashian-Jenner, este solo provocó el “unfollow” a Miley Cyrus en Instagram y no una pelea con su actual pareja, ya que ambos se encuentran disfrutando de una escapada romántica a las Bahamas.

A pesar del revuelo que ha causado la noticia, la intérprete de “Party in the U.S.A.” y “Plastic hearts” no se ha pronunciado al respecto. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

Kim Kardashian de 41 años y Pete Davidson de 28 comenzaron a salir desde el pasado mes de octubre, luego de que el flechazo entre ambos ocurriera por la participación de la socialité en el programa “Saturday Night Live”, donde el joven forma parte del elenco.

“Es un soplo de aire fresco comparado con Kanye. Necesita a alguien que no se tome a sí mismo ni a la vida demasiado en serio”, dijo una fuente cercana a la famosa para la revista People.

