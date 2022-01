Selena Gomez ya no tiene un control directo sobre sus redes sociales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante y actriz Selena Gomez ha dejado muy claro que alejarse de las redes sociales ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado, ya que acabó desarrollando una relación muy negativa con estas plataformas que condicionó su vida y hasta su percepción de sí misma.

Mantenerse completamente al margen de las opiniones que sobre ella se vierten en la esfera virtual -tanto las positivas como las negativas- ha ayudado a la artista a recuperar una visión equilibrada del mundo que la rodea y, sobre todo, a “controlar” sus emociones, que ya no se ven tan determinadas por las reacciones ajenas a sus comportamientos y su apariencia.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Llegó a un punto en que Instagram lo era todo para mí, y eso fue muy peligroso. En mis primeros 20 sentía que no era lo suficientemente guapa, creía necesitar maquillaje a todas horas y no me dejaba ver nunca sin él. Fue un período de mi vida demasiado largo”, señaló la ex estrella de Disney en conversación con la revista InStyle. “A medida que me he ido haciendo mayor, he ido evolucionando y me he dado cuenta de que necesito controlar lo que siento. Quiero ser capaz de mirarme en el espejo y sentirme cómoda con quien soy”, añadió.

Actualmente las redes sociales de Selena Gomez -quien durante años fue la reina de Instagram en lo que al número de seguidores se refiere- son gestionadas por su equipo, que informa puntualmente a los usuarios sobre sus novedades profesionales y otros aspectos de su carrera que no están directamente relacionados con su vida personal. “Es lo mejor que he hecho nunca. He creado un sistema en el que no tengo siquiera las contraseñas para acceder“, reveló.

También te puede interesar:

-Selena Gomez y Cara Delevingne presumen sus nuevos tatuajes, casi idénticos

-Selena Gomez se defiende de las críticas por beber alcohol tras su trasplante