Los protagonistas de la serie “Full House” reaccionan a la noticia de la muerte de Bob Saget

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El famoso actor Bob Saget falleció este domingo a la edad de 65 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado en su habitación de hotel en el Ritz-Carlton de Orlando, Florida, y por el momento se desconocen las causas de su muerte, que sus allegados no han querido confirmar en el comunicado público con el que han dado a conocer la triste noticia.

Sus compañeros de reparto en la popular serie de televisión “Full house” no han tardado en reaccionar a esta trágica pérdida para la industria del cine y la televisión. John Stamos, su cuñado en la ficción y gran amigo en la vida real, hizo uso de su cuenta de Twitter para afirmar: “Estoy destrozado. Tengo el corazón roto. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby”.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby.— John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

Los dos actores continuaban estando muy unidos a Dave Coulier, el tercer protagonista del popular programa, que ha compartido un mensaje muy similar al de Stamos: “Mi corazón está roto. Te quiero, Bob. Tu hermano por siempre, Dave”. My heart is broken. I love you, Bob. Your forever brother, Dave.— Dave Coulier (@DaveCoulier) January 10, 2022 View this post on Instagram A post shared by Dave Coulier (@dcoulier)

Candace Cameron Bure, por su parte, no ha podido encontrar las palabras para expresar su devastación tras enterarse de la muerte de su padre en la ficción: “No sé qué decir. Bob era uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo quería tanto”, afirmó ella, que dio vida a su hija mayor durante ocho temporadas. I don’t know what to say 💔. I have no words. Bob was one of the best humans beings I’ve ever known in my life. I loved him so much.— Candace Cameron Bure (@candacecbure) January 10, 2022 View this post on Instagram A post shared by Candace Cameron Bure (@candacecbure)

Las gemelas Olsen, que llevan años completamente alejadas de la vida pública, han roto su silencio mediático para recordar a Bob Saget como “el hombre más cariñoso, compasivo y generoso del mundo”. “Nos entristece profundamente que ya no esté con nosotros, pero sabemos que seguirá a nuestro lado para guiarnos con la misma gracia que siempre”, comentaron Mary-Kate y Ashley, que interpretaron a sus hijas menores en la serie de 1987 a 1995 y siguieron en contacto con el actor incluso después de que ellas se alejaran para siempre de las cámaras para centrarse en su carrera como diseñadoras.

También te puede interesar:

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-Muere Bob Saget, quien interpretó a Danny Tanner en la famosa serie “Full House”