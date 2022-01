Gancho de Julio César Chávez Jr. a Saúl “Canelo” Álvarez: “Ya le he bajado a varias morras, por eso me tiene coraje” [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Julio César Chávez Jr. no tiene una buena relación con Saúl Álvarez. El Canelo lo venció en 2017 y desde entonces la rivalidad entre ambos no ha parado de crecer. Deportivamente el tapatío dejó muy atrás al hijo de El Gran Campeón. No obstante, Chávez Jr. ataca constantemente afuera del ring. Su último gancho en redes golpeó fuerte: el Jr. dijo que le “ha bajado a varias morras” a Álvarez, y que por eso éste le tiene coraje.

Chávez Jr. dijo la picante frase en una transmisión en vivo en la cual se sentó durante casi una hora a hablar con sus fanáticos. Cerca del octavo minuto, salió a la conversación el tema del “boxeador más guapo”. Y Julio, modestia aparte, se catalogó como el más guapo, señalando que se ve bien a pesar de tener más de 60 peleas en su carrera. “Ni el Canelo, ese wey no me importa, no la hace, la neta“, soltó para iniciar.

Luego completó su gancho con una dolorosa frase dirigida al mismo Saúl Álvarez: “Ya le he bajado varias morras, por eso me tiene coraje“, dijo Chávez Jr. con mucha serenidad. Y posteriormente continuó hablando de otros temas, como su futuro.

Demoledor.

Julio César Chávez Jr., durante la misma transmisión, señaló que tiene planeado volver a pelear el 18 de febrero, dos días después de su cumpleaños. Los posibles rivales están en evaluación por parte del equipo de Chávez Jr.

Después de dicha pelea, quizás el tapatío acepte enfrentarse al mediático Jake Paul, a quien calificó de gordo y mal boxeador a lo largo de su live.

