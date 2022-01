Productor de RBD responde a críticas de Sergio Mayer Mori, protagonista de ‘Rebelde’ en Netflix

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sergio Mayer Mori es uno de los protagonistas del refrito de “Rebelde” que acaba de estrenar Netflix. El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer fue crítico de la música del grupo RBD que se desprendió de la telenovela de Televisa.

Para Sergio, el tener que grabar nuevas versiones de canciones de RBD no fue de todo su agrado pero lo hizo porque era su trabajo. Ahora el productor musical Carlos Lara responde a esas críticas.

“Han insistido en preguntarme si no me ‘ofende’ la opinión que un actor llamado Sergio Mayer Mori tiene acerca de la música que interpreta RBD”, publicó Lara en Facebook. “Para los que no lo saben, este chico forma parte del elenco de una serie nueva en Netflix basada precisamente, en el fenómeno que fué Rebelde.”

Lara continuó, “La respuesta es NO. No me ofende en lo más mínimo y además, celebro su honestidad. Nos parezca o no, RBD ya forma parte de la historia de la música Pop y en lo personal, me siento muy orgulloso y agradecido de haber formado parte de quienes ayudaron a crear el fenómeno. Lo demás, es subjetivo.Ya me tocará opinar sobre el trabajo musical del Sr. Mori a quien le deseo por lo menos, el uno por ciento del éxito que tuvo RBD”.

