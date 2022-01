Regreso a clases marcado por la preocupación ante repunte de covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El regreso a la escuela después de las vacaciones de diciembre, comenzó en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), en medio de la incertidumbre y la ansiedad por parte de padres de familia, estudiantes y maestros debido al repunte de casos de covid-19, ocasionado por la contagiosa variante Ómicron.

Al mismo tiempo el LAUSD reportó en su sitio web, 62,000 casos nuevos de covid entre estudiantes y maestros durante los primeros 10 días del año, lo que representa una tasa de positividad de 15% contra el 20% del condado de Los Ángeles.

La maestra de inglés como segunda lengua, Paloma de La Paz no se siente muy segura de que su hijo Gael de 7 años, quien cursa el segundo grado de la escuela elemental, haya regresado este martes 11 de enero a clases.

“Me hubiera gustado que por lo menos las dos o tres semanas siguientes, las clases fueran online por el rebrote de este virus”.

Joseph Rivera-Rivera y Valeria Pescio reciben gel antibacterial en la escuela elemental Río San Gabriel del Distrito Escolar Unificado de Downey. (Mayra Beltran Vasquez / Los Angeles County)

Aún cuando Gael está vacunado contra covid, su preocupación como madre no es menor. “Tengo mucho pendiente. No me siento a gusto con que el niño esté yendo a la escuela en estos momentos. Como maestra me doy cuenta que muchos de mis estudiantes que son adultos están enfermos. Tienen gripa y no saben si es coronavirus porque los síntomas son muy similares. Pero sí hay un tremendo contagio después de los días festivos”.

Algo que ella puede constatar a través de sus clases. “Lo bueno es que yo imparto mis clases online. No me imagino lo que sería, yendo en persona con tanto contagiado”.

Nohemí Lizárraga no está menos preocupada. Su niño Gael de 8 años comenzó clases esta semana en la escuela elemental Aldama de Highland Park en Los Ángeles.

“Me gusta que pueda ir a clases porque puede convivir con sus amigos y sobre todo porque se atrasó mucho durante el año de la pandemia con la enseñanza online. No es lo mismo”.

Le da confianza que el menor ya tiene las dos dosis de la vacuna anti covid, y salió negativo en la prueba reciente que se hizo antes de comenzar las clases.

“Tampoco tenemos con quién dejarlo en la casa. Su papá y yo trabajamos todo el día”.

Jacob Pérez muestra su pase de salud en la escuela elemental Río San Gabriel. (Mayra Beltran Vasquez / Los Angeles County)

Pero al mismo tiempo reconoce que está inquieta ante la posibilidad de que su hijo se pueda contagiar de covid en la escuela porque sabe que muchos niños han salido positivos al virus y están enfermos.

“Yo estoy siempre encima de mi niño, diciéndole que no se vaya a quitar la mascarilla en la escuela y que se lave las manos con frecuencia. Él se molesta, por tanta insistencia, y me dice que ya sabe lo que tiene que hacer, pero uno se preocupa mucho como madre”.

El distrito requirió que todos los estudiantes y el personal se hicieran la prueba de covid antes de regresar a clases en persona. A la fecha se han administrado más de 414,000 pruebas.

Megan K. Reilly, superintendente interina del LAUSD, reconoció que hay aprensión, por lo que han agregado capas extras de protección para el regreso a clases.

“Mantener nuestras escuelas seguras es la mayor prioridad. Este es nuestro tercer semestre bajo esta nueva normalidad. Hemos tenido muchos meses para ser innovadores y receptivos en nuestras comunidades escolares”.

Dijo que han trabajado las 24 horas para proporcionar comidas nutritivas, kits de prueba en el hogar, mascarillas quirúrgicas y otros artículos.

“También la semana pasada se entregaron a las familias más de 300,000 pruebas rápidas de antígenos para llevar a casa”.

Precisó que todos los empleados en sus escuelas están 100% vacunados y más de 80% de sus estudiantes mayores de 12 años.

La distancia social es una de los multiples de capas de seguridad contra covid en las escuelas de Los Ángeles. (Cortesía Condado de Los Ángeles)

Algunas de las prácticas de prevención que el LAUSD ha puesto en marcha, han sido enviar a las escuelas, a los empleados que normalmente no están en el campus para ayudar a dar la bienvenida a las familias y los empleados en persona.

“Los sitios de prueba covid-19 en todo el distrito estarán abiertos y disponibles. Los casos positivos se están monitoreando activamente. Y el Distrito Unificado de Los Ángeles está en comunicación constante con nuestros socios de salud para continuar adaptando y reevaluando los estándares de seguridad de múltiples capas actualmente vigentes.”

También se llevan a cabo esfuerzos por fomentar el lavado frecuente de manos, tener en marcha sistemas mejorados de filtración de aire, distanciamiento físico tanto como sea posible y chequeos diarios de los estudiantes antes de entrar a clases.

“Sabemos que abrir escuelas en estas circunstancias implica obstáculos en el camino. Pero hemos aprendido lecciones valiosas cómo lograr cosas asombrosas cuando nuestras familias, el personal y los socios se unen en torno a un objetivo común que proporciona los entornos más seguros posibles para que los estudiantes aprendan, jueguen y crezcan”.

Se han establecido lavabos en muchas escuelas para que los niños se laven sus manos con frecuencia. (Cortesía condado de Los Ángeles)

La presidenta del Sindicato de Maestros de Los Ángeles (UTLA), Cecily Myart-Cruz, dijo que el semestre comenzó en el LAUSD esta semana en medio de la incertidumbre y ansiedad que ha definido esta prolongada pandemia.

“Las escuelas de LAUSD han reabierto con protocolos actualizados de seguridad, incluyendo un paso prudente para requerir pruebas a todos los estudiantes y el personal”.

Indicó que el LAUSD está en una mejor posición que la mayoría de los demás en el país debido a la infraestructura de seguridad por la que los educadores y las familias lucharon y ganaron durante esta pandemia.

“El LAUSD es uno de los pocos distritos escolares en los Estados Unidos con un sistema regular de pruebas de covid y de pases diarios coordinados”.

Afirmó que el terreno cambia día a día y los educadores seguirán priorizando la salud y la seguridad de todos en la comunidad educativa.

“Esta semana será estresante y habrá interrupciones. Nadie tiene un libro de jugadas para este momento. Como lo hemos hecho durante esta crisis, lo superaremos juntos: educadores, padres y personal escolar trabajando juntos para apoyar a nuestros estudiantes”.