Adele y su novio Paul Rich derraman miel durante una romántica salida nocturna

Luego de un largo y doloroso proceso de divorcio, la cantante británica Adele ha decidido darle una nueva oportunidad al amor de la mano del mánager de las estrellas, Rich Paul. Desde entonces, la pareja ha sido captada en repetidas ocasiones disfrutando de escapadas románticas y salidas con amigos que han derretido el corazón de sus fanáticos.

Cada vez son más las veces en las que la intérprete de “Hello” y el representante del jugador LeBron James se dejan ver juntos sin miedo al “qué dirán”, y la noche del pasado lunes no fue la excepción.

En una serie de imágenes difundidas a través de Instagram, Adele y Paul Rich fueron vistos mientas abandonaban el lujoso restaurante al que acudieron para tener una velada romántica. Durante los pocos segundos del trayecto hacia su auto, los famosos deslumbraron con sus llamativos atuendos.

En el caso de la famosa de 33 años, se le vio portar un conjunto negro de pantalón y blusa que acompañó con un largo abrigo animal print, mientras que su enamorado lució un outfit en la gama de los grises. Ambos trataron pasar desapercibidos al portar cubrebocas, pero no lo lograron.

Escoltados por un grupo de guardaespaldas, la pareja abandonó el restaurante ubicado en California, sitio donde Adele recientemente compró una mansión a Sylvester Stallone en poco más de 58 millones de dólares. La nueva casa de la famosa se ubica en North Beverly Park, una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills.

En un inicio, la mansión fue puesta a la venta por más de $110 millones de dólares, pero después, el protagonista de la saga de Rocky decidió rebajar el precio. Luego de una larga negociación, la mansión fue vendida por $58 millones de dólares. La compradora fue Adele, quien con está adquisición ya suma tres propiedades en California. .@Adele is buying Sylvester Stallone's Beverly Hills mansion for $58 MILLION.



