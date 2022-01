Miley Cyrus estrena novio: conoce a Maxx Morando, el chico que conquistó a la cantante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Miley Cyrus comenzó este 2022 con el pie derecho y rodeada de amor, pues tal parece que estrena nuevo novio. Se trata de Maxx Morando, baterista del grupo de rock “Liily”, con quien se le ha visto en público en más de un ocasión. ¡Aquí te contamos los detalles!

Dicha noticia se dio a conocer a través del portal E! News, ya que una fuente cercana a la también actriz confirmó que esta se encuentra felizmente enamorada del músico de 23 años.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Están felizmente saliendo. Lo suyo es oficial“, se lee en la publicación. “Ambos son artísticos y creativos, les une el ser músicos”, agregó el informante a dicho medio.

Tras darse a conocer dicha primicia, los cuestionamientos sobre quién es el afortunado que le robó el corazón a Miley Cyrus no han parado. Por esta razón, te compartimos algunos datos curiosos sobre la nueva conquista de la famosa.

¿Quién es Maxx Morando?

Maxx Morando es un joven de 23 años nacido en Los Ángeles, quien saltó a la fama luego de ser el baterista de la banda estadounidense The Regrettes. Sin embargo, en 2018 se sumó al equipo de Liily The Band y fue allí donde conoció a la ex estrella de Disney.

Además de músico, Morando también es diseñador, en septiembre de 2021, colaboró con el también diseñador Shane Kastly, creando un look especial para la cantante. Aunque esta no ha sido la única sorpresa que el baterista le ha organizado, pues recientemente se les vio muy sonrientes y tomados de la mano luego de disfrutar de una velada romántica. View this post on Instagram A post shared by miley smile World (@mileysmileworld)

Como era de esperarse, la noticia causó revuelo entre los fanáticos de Miley Cyrus, quienes aún mantenían la esperanza de una reconciliación entre la intérprete de “Plastic Hearts” y su ahora ex esposo, el actor Liam Hemsworth.

Te puede interesar:

• El sutil coqueteo de Miley Cyrus con Pete Davidson que le costó el “unfollow” de Kim Kardashian

• Miley Cyrus se luce en un minivestido transparente que permite ver su tanga negra

• Miley Cyrus comienza el año posando en bikini estampado