Cristiano Ronaldo: “La Premier es, de lejos, la mejor liga del mundo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, declaró que “la Premier es, de lejos, la mejor liga del mundo“, en una entrevista ofrecida a DAZN.

El jugador portugués admitió que la destitución del noruego Ole Gunnar Solksjaer fue un momento duro:“Cuando se fue, todos estábamos tristes, pero es parte de la vida y del fútbol. Cuando las cosas no salen como el club y los fans quieren, el club debe cambiar. Yo estaba decepcionado, pero tenemos que entender al club y a sus dirigentes. Fue difícil, pero la vida sigue”.

😡🇵🇹 Contundente mensaje de Cristiano Ronaldo sobre el presente del Manchester United, actualmente séptimo en la Premier League



🎙️ Sky Sports pic.twitter.com/eiAht7EJBq — Diario Olé (@DiarioOle) January 13, 2022

Una destitución motivada por la irregular temporada del Manchester United, que el luso valoró en la entrevista: “Tenemos tiempo para mejorar, potencial, equipo, nuevo entrenador… ¿Por qué no creemos que podemos hacerlo mejor? Tenemos que meternos en la cabeza que somos capaces de cambiar las cosas ahora. No sé la manera específica, soy un jugador, no el entrenador o el presidente. Sé la manera, pero no voy a decirla porque no sería ético por mi parte. Este año, tenemos que pasar de página, tenemos mucho que ganar. Debemos creer en ello, si no, será una pesadilla”.

A pesar de que los resultados no estén siendo los deseados, Cristiano Ronaldo no se arrepiente de haber regresado al club con el que ganó su primer Balón de Oro: “He vuelto a Manchester porque amo este club. No lo he hecho por el dinero ni nada de eso. Amo este club y creo que tenemos potencial para ganar grandes cosas, pero debemos encontrar el mejor modo de conseguir esos resultados”.

El luso, además, tiene claro cuáles son los objetivos que deben perseguir los ‘Diablos Rojos’: “El Manchester United debe ganar la liga, quedar segundo o tercero. No concibo otra posición para el Manchester United. En mi caso, no acepto que nuestra mentalidad sea menos que quedar entre los tres primeros en la Premier League”.

Le puede interesar:

Cristiano Ronaldo sobre la comparación con Ronaldo y Ronaldinho: “Puedo decir que gané más títulos individuales que ellos, pero ambos ganaron el Mundial”

Cristiano Ronaldo lanza una advertencia al Manchester United y pone sus condiciones para seguir en el club