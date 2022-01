De joya de Chivas a la segunda división de Estados Unidos: la dura realidad de Erick “Cubo” Torres

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Erick Torres, exjugador de las Chivas de Guadalajara, jugará esta temporada en la “segunda divisón” del fútbol de Estados Unidos: la USL. El “Cubo” fue anunciado en la tarde de este jueves como el nuevo jugador del Orange County SC, vigente campeón del torneo.

It's official, Mexican International and former Chivas forward Erick "Cubo" Torres has joined the club!



Welcome to the ⚫️🟠, @erickestefano15!



🗞 https://t.co/wHJ7Ln8MkX pic.twitter.com/P0Am48jSA3 — Orange County SC – ⭐ (@orangecountysc) January 13, 2022

El mexicano, en su momento considerado como una de las jóvenes joyas del Rebaño Sagrado, ha visto como su carrera no ha despegado al nivel de las expectativas que muchos tenían. Al contrario, después de lograr sumar algunos partidos con El Tri, ha bajado considerablemente su nivel.

En Chivas sumó 20 goles a lo largo de dos etapas con el equipo. Luego, en Chivas USA, continuó a un nivel notorio que lo llevó a ser tomado en cuenta por Miguel Herrera, otrora seleccionador de México.

Tras su segunda etapa con el rebaño, el “Cubo” recaló en el Houston Dynamo para la 2015/16. Tuvo un efímero paso por el Cruz Azul y volvió al Dynamo, conjunto en el solo logró exhibir un desempeño sólido y prolongado en solo una de las tres temporadas, la 2017/18 (14 goles en 31 partidos).

Sus últimas tres pasantías han sido para el olvido: en Pumas, Tijuana y Atlanta United (MLS) apenas sumó 10 goles en 67 encuentros.

Con 28 años, el oriundo de Guadalajara aún tiene margen para volver a un fútbol más competitivo y lucir como en su momento lo hizo con Chivas. No obstante, su carrera da un paso atrás al “caer” a la segunda divsión de Estados Unidos.