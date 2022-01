Las Águilas del América retumban en Alemania: desde la Bundesligan confirman el interés del conjunto mexicano por Jorge Meré

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las Águilas del América continúan planificando sus refuerzos para la próxima campaña. El conjunto mexicano ya dio de qué hablar en la Liga MX al traer a Jonathan dos Santos. El sector ofensivo está armado, pero el equipo de Santiago Solari va tras una pieza de de la Bundesliga: Jorge Meré.

Desde hace unas semanas se ha hablado de la posibilidad de que el futbolista español llegue al nido. El defensor central sería una pieza clave para suplir las bajas de un sector defensivo mermado. Emanuel Aguilera fue una de las piezas que salió del club y la institución quiere colocarle un referente a Sebastián Cáceres, Jordan Silva y Bruno Valdez.

Estas informaciones dejaron de ser solo rumores luego de que el propio entrenador del FC Köln, Steffen Baumgart, reconociera que hay interés por su defensor.

“Puedo confirmar que hay una oferta concreta por él (Jorge Meré) y que lo estamos pensando. Tengo la sensación de que él también quiere cambiar”, reveló el estratega.

🎙 #Baumgart über Jorge Meré: Es stimmt, dass es für Jorge ein konkretes Angebot eines anderen Vereins gibt. Wir beschäftigen uns damit und wir unterhalten uns mit Jorge darüber. Es ist noch keine Entscheidung gefallen. #KOEFCB #effzeh— 1. FC Köln (@fckoeln) January 13, 2022

Conoce a Jorge Meré, la posible adquisición de las Águilas del América

Con tan solo 24 años de edad, el futbolista español podría ser una pieza fundamental en el equipo de Santiago Solari. El central fue formado en las inferiores del Sporting de Gijón. Meré debutó con el equipo español y jugó más de 60 partidos antes de marcharse a Alemania.

Su etapa en la Bundesliga con el FC Köln está compuesta por 96 partidos jugados. Sin embargo, esta temporada no ha sido buena para Meré, puesto que el futbolista español solo ha jugado 9 encuentros. View this post on Instagram A post shared by JORGE MERÉ (@jorgemere_m4)

Jorge Meré también puede presumir que ha formado parte de las categorías inferiores de la selección de España. El defensor jugó en los combinados Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-21 de su país. View this post on Instagram A post shared by JORGE MERÉ (@jorgemere_m4)

