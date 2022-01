Yanet García expone su torneada retaguardia con atrevido body negro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con cerca de 14 millones y medio de seguidores en Instagram, Yanet García se ha convertido en una de las celebridades favoritas de las redes sociales, en donde no solo comparte aspectos de su vida diaria y trayectoria como health coach, sino que también logra subir la temperatura gracias a los atrevidos destapes que continuamente protagoniza.

Y es que, desde que debutó en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans ha decidido promocionar breves adelantos de sus publicaciones más candentes, los cuales resultan suficiente para admirar su carisma, belleza y por supuesto atractivo físico.

En una de sus más recientes publicaciones, la modelo regiomontana apareció posando de espaldas a la cámara para mostrar sin pudor alguno su torneada retaguardia, dejando atónitos a sus más exigentes admiradores.

La dosis de sensualidad se repitió en un revelador video en el que reapareció luciendo la misma prenda de lencería de seductores encajes y en tono oscuro. Aunque tiene una duración de tan solo unos cuantos segundos ha logrado acaparar miles de miradas, muestra de ello es el millón de reproducciones que alcanzó.

En la breve grabación dejó sin habla a sus fanáticos al realizar diferentes poses, en las que mostró sus voluptuosos encantos de frente, perfil y nuevamente de espaldas a la lente. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

La también actriz inició su carrera dentro de la televisión conduciendo pequeñas secciones dentro del programa de revista de Televisa, ‘Hoy’, en donde se se dio a conocer como la “Chica del clima”. Tras varios años de pertenecer al matutino, Yanet decidió dar un nuevo giro a su vida y se mudó a Nueva York, en donde logró cumplir un sueño más.

Y aunque también ha compartido fotografías de sus paseos por impresionantes escenarios de su nueva residencia, las imágenes que más logran llamar la atención son aquellas en las que aparece con muy poca ropa. Ejemplo de ello es el clip más reciente, en el que nuevamente expuso su curvilínea figura vistiendo un set de ropa íntima de encajes y delgadas tiras en color rojo con el que desató pasiones y lució simplemente espectacular desde la cama. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

