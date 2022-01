Yanet García expone su torneada retaguardia con atrevido conjunto de lencería de hilos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García estremeció el corazón de sus fanáticos al posar con un sensual conjunto de lencería, con el que mostró a detalle la belleza de su torneada retaguardia.

Luego de compartir una seductora fotografía en la que apareció posando en topless y con un escaso bikini de red que dejó muy poco a la imaginación, la modelo y expresentadora mexicana vuelve a hacer de las suyas dentro de las redes sociales, en donde llamó la atención con un breve adelanto de lo que sus fanáticos más exigentes podrán disfrutar en su página de OnlyFans.

En esta ocasión fue a través de su perfil oficial de Instagram en donde apareció modelando ante poco más de 14 millones de seguidores un revelador conjunto de prendas íntimas en color rojo, cuyas delgadas tiras y transparencias pusieron a temblar a más de uno mientras se pasea frente a la cámara.

Tal como lo había hecho anteriormente, la originaria de Monterrey, Nuevo León, improvisó una ardiente pasarela junto a la piscina, en donde presumió la parte del cuerpo que más llama la atención, su torneada retaguardia.

La grabación de poco menos de un minuto no solo subió la temperatura, pues también se convirtió en una de las publicaciones más ardientes en lo que va de este 2022, logrando reunir más de 700 mil reproducciones y miles de comentarios en los que halagaron su figura.

Como bien saben sus fieles admiradores, esta no es la única vez que ha modelado este tipo de prendas, pues días antes causó revuelo al aparecer en una grabación en la que dio la espalda a la cámara para permitir apreciar su despampanante figura con un revelador set de prendas íntimas en color verde, imágenes que por supuesto agradecieron los seguidores más exigentes. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en otra de sus publicaciones más recientes, la conductora que ganó fama como la “Chica del Clima” se volvió a lucir junto a la piscina, en donde dio la espalda a la cámara para mostrar su escultural figura mientras viste una diminuta tanga de red que se perdió entre la inmensidad de sus curvas y que provocó cerca de 300 mi reacciones en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

