Ciruelas pasas, uno de los mejores alimentos para frenar el antojo de azúcar

El atojo de comer alimentos azucarados puede suceder por diversas causas, desde fisiológicas hasta psicológicas, como cuando estás estresado. El consumo de frutas es una alternativa saludable a los antojos de azúcar, una de las buenas opciones son las ciruelas pasas.

El sucumbir con frecuencia a los antojos cargados de azúcar añadido no solo puede afectar el peso, también aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2.

Las frutas contienen azúcar de manera natural (fructosa), pero también aportan fibra que puede ayudar a equilibrar los niveles de azúcar en sangre.

La dietista registrada Lauren Manaker, autora de The First Time Mom’s Pregnancy Cookbook y Fueling Male Fertility , señala a través de Eat This Not That que uno de los mejores alimentos para picar y combatir los antojos de azúcar son las ciruelas pasas.

Un estudio publicado en el Journal of Nutrition Bulletin en 2021, las personas que comieron ciruelas pasas sintieron menos hambre y comieron menos calorías en general que las personas que comieron pasas u otros snacks.

En la prueba de consumo de ciruelas pasas durante 12 semanas las ciruelas pasas no socavaron el control del peso.

Además de ser naturalmente dulces, las ciruelas pasas contienen fibra, vitaminas, minerales, y antioxidantes.

La fibra ayuda a regular el uso de azúcares por parte del cuerpo, lo que ayuda a controlar el hambre y el nivel de azúcar en la sangre.

Las ciruelas paras contienen un poco más de calorías que las ciruelas frescas, pero también más fibra. En una onza de ciruelas pasas (28 gramos) hay 37 calorías y 2 gramos de fibra (casi un gramo de fibra por ciruela pasa).

Las ciruelas también son una fuente de potasio. El cuerpo necesita potasio para casi todo lo que hace, incluida la función adecuada de los riñones y el corazón, la contracción muscular y la transmisión nerviosa.

Las ciruelas pueden ayudarte a combatir en estreñimiento

Las ciruelas pasas y el jugo de ciruelas pasas pueden ayudar a aliviar el estreñimiento. Esto se debe a la fibra que contienen y sorbitol. El sorbitol es un alcohol de azúcar con efectos laxantes naturales.

Las ciruelas pasas son convenientes y fáciles de cosumir. Puedes comerlas solas, como bocadillo, o disfrutarlas en batidos y ensaladas.

