Con ardientes cacheteros, Lis Vega se volteó y meneó sus curvas para sus seguidores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si hay alguien que sabe hacer un muy buen uso de las redes sociales para mantener a sus fans contentos esa es la explosiva Lis Vega. Esta cubana de casi 5 pies y medio de estatura no para de ocasionar micro infartos entre sus seguidores. Si no es con un hilo dental que se pierde entre su cuerpo, es con leggins en sus rutinas de baile que le remarcan cada uno de sus atributos. Pero ahora, sin miedo a nada, Lis Vega usó un cacheteros ardientes con los cuales meneó sus curvas y se volteó frente a la cámara de su celular para demostrar que no sólo es espectacular, sino que sin duda es toda un profesional del baile.

Esto no es una exageración, la cubana Lis Vega tiene estudios superiores en danza, mismos que realizó en su natal Cuba, isla que siempre lleva presente. A pesar que Lis Vega tiene muchos años fuera del lugar que la vio nacer, siempre lleva presente su amada isla y sobre todo su “sabor”. No en vano busca cualquier cosa para bailar algún ritmo latino y hacer alguna que otra colaboración con paisanos y colegas de la música sobre todo del género urbano. Así que, muy quitada de la pena, Lis Vega le subió el volumen a la música para menear sus caderas al ritmo de Silvestre Dangond con unos cacheteros que dejaban a la vista los prominentes atributos de la vedette.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Lis Vega ha tenido una carrera plagiada por algunos escándalos. Su divorcio, sus cirugías, sus discusiones con su “contrincante” y paisana Niurka Marcos, sus adicciones, pero también es cierto que ha estado llena de éxitos y de muy buenos momentos. Lis Vega ha trabajado muy duro por ser hoy en día una de las mujeres más exuberantes conocidas dentro de la industria del entretenimiento hispano. Pero no sólo sus curvas llaman la atención, sino que no es muy común encontrar a alguien que sea una bomba sexy y a la vez tenga el talento que tiene Lis Vega para las artes. Posee una bendecida voz, es muy buena actuando y bailando, como ya lo mencionamos antes, y como dicen por ahí: “No tiene padrote”, se destaca del resto con una larga diferencia. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

Lis Vega comenzó su 2022 como siempre. Enérgica, ya adelantando de a poco sus futuros proyectos a través de sus redes sociales, entrenando y cuidándose física y mentalmente. Pero sobre todo, presumiendo su cuerpazo el cual que a muchos botando la baba. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

Sigue leyendo:

Lis Vega comparte su rutina para glúteos luciendo tanga de hilo

En microtanga, Lis Vega realiza en la playa ejercicios con ligas

Lis Vega pone a arder sus redes al posar en tanga de hilo recostada en la playa