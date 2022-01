Cuidadores de adultos mayores deben tener prioridad en acceso a pruebas de covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La pandemia de covid-19 ha agotado a los cuidadores de adultos mayores, quienes en estos momentos de alto repunte de los casos de covid a causa de la altamente contagiosa variante Ómicron, necesitan tener prioridad para recibir las pruebas de covid y la vacuna de refuerzo.

“Ahora es muy difícil obtener las pruebas fácilmente cuando están tratando de proteger a los adultos mayores que cuidan y quienes a pesar de estar vacunados, están en alto riesgo porque tienen condiciones preexistentes”, dijo la doctora Donna Benton, directora del Family Caregiver Support Center de la Universidad del Sur de California (USC).

Y agregó que es un desafío para los mayores que por ejemplo sufren demencia y tienen que subirlos a un auto para hacerse el examen, y esto puede pasar también con los jóvenes que tienen dificultades de desarrollo.

Durante la videoconferencia: “Cuidadores a través de las generaciones- Superando la pandemia de covid-19, rapeando para promover vacunas, accediendo refuerzos y pruebas, y otros desafíos”, organizada por Ethnic Media Services, varios cuidadores de adultos mayores hablaron de los retos que ha enfrentado durante estos casi dos años de pandemia.

Es muy difícil para los adultos mayores y sus cuidadores hacer largas filas por un examen de covid. (EFE)

La doctora Benton dijo que la mayor parte del cuidado de adultos mayores es hecho por miembros de la familia y es un trabajo casi invisible.

“Hay cerca de 4.5 millones de cuidadores de familiares en California, y al principio de covid, no les dieron prioridad para vacunarse y darles equipo de protección porque tienen menos de 60 años”.

Por fortuna, dijo que a medida que la pandemia cambió, pudieron vacunarse, lo que les dio una sensación de seguridad para no ser un riesgo de infectar a las personas que cuidan.

Algo que observaron durante la pandemia, dijo, fue que muchas cuidadoras de familiares se salieron de la fuerza laboral porque no podían al mismo tiempo cuidar a un adulto mayor y a niños pequeños, cuando ese era su caso.

Por otra parte, dijo que la variante Ómicron continúa aumentando, y tienen que hacer todo lo que sea posible para minimizar el riesgo de infectarse y reinfectarse.

Aunque Ruth Rembret es una adulta mayor, ella cuida a su esposo diagnosticado con mieloma múltiple, quien no puede darse el lujo siquiera de pescar un resfriado, y como está en medio de su tratamiento, su sistema inmune está comprometido.

“Alguna veces siento que yo también necesito un descanso y quien me cuide. Recientemente me hice un mamograma, y ahora me tengo que hacer una biopsia”.

La vacuna es muy importante para los adultos mayores. (EFE)

Platica que ella no deja que nadie que no esté vacunado visite su casa, aún con una mascarilla. “La gente no se da cuenta del peligro que ponen en ti cuando no se vacunan o no usan mascarilla. Por eso la pandemia ha sido un desafío para mi esposo y para mí, quien antes podía hacer cosas como sacar la basura”.

Rembret desearía que la pandemia se acabara, pero dice que no parece que se va a ir pronto, a menos que se tome con seriedad la importancia de las vacunas.

Noella Buchanan, una pastora retirada y cuidadora de un familiar de más de 100 años, dijo que muchos de los adultos mayores que cuidan son gente religiosa que piensa que su fe los va ayudar.

“Creo que en la oración, pero también en que Dios ha permitido la vacuna. Estamos viendo seres queridos morir y son los que no se han vacunado, y los que han sobrevivido, es porque se han vacunado”.

Señaló que hay ansiedad en mucha gente mayor en estos momentos.

”Una de las razones es que ellos no pueden estar en línea dos o tres horas, o ir a 4 o 5 lugares para encontrar una prueba. Necesitamos hablar con nuestros representantes en California porque necesitamos cuidado en el hogar”.

¿Encontró resistencia para vacunarse entre la gente de su iglesia?

“Cualquiera que venga a nuestra Iglesia debe tomarse la temperatura y usar mascarillas, y por dos años no hemos tenido a nadie con covid, y ahora están dando alrededor de 100 pruebas por día a la gente que va”.

Khalill Abdullah, periodista y quien era cuidador de su madre, hasta que murió a los 91 años en julio, dijo que cuando llegó la pandemia, tuvieron que cambiar la dinámica de su casa por la gente que los visitaba.

Muchas iglesias promueven la vacunación y ofrecen pruebas de covid a sus feligreses. (Getty Images)

Sin embargo, mencionó que una de las dificultades encontradas se presenta cuando vives en un hogar multigeneracional.

“Si tienes un niño de 3 años con un covid leve, no lo puedes distanciar de la madre o el padre en la casa. Así que es muy desafiante”.

Algunas estrategias para mitigar los contagios, es que una sola persona haga las compras para 4 o 5 familias.

“Apoyo es lo que necesitamos entre las familias, vecinos o miembros de la Iglesia”.

Sobre el agotamiento que viven los cuidadores, lo entiende porque ha pasado por eso.

“La clave del asunto es sentarse y tener conversaciones para ver cómo le van a hacer si alguien enferma y planear como si estuviera en guerra porque estamos en guerra”.

Kennedy King de 22 años, ganadora del primer lugar de un concurso de rap en la Iglesia Saint Paul para promover las vacunas entre los jóvenes que tienen bajas tasas de vacunación, dijo que decidió escribir el rap porque los muchachos se comunican mejor con la música, y tienden a no escuchar noticias ni a la gente mayor.

“Escuchamos a las celebridades, a los artistas y a nuestros amigos en las redes sociales. Así que para que me escucharan hice un rap divertido sobre la importancia de vacunarse”.

La letra del rap de King dice:

“Recuerden allá por marzo, comenzó la cuarentena de la pandemia. Empezó a propagarse que la gente se enfermaba mucho. Todo estaba cerrado. Sí, llegó muy rápido. Pero te diré algo que realmente necesitas saber sobre covid. No tengas miedo. No seas tímido. Correcto. La vacuna covid realmente puede salvarte la vida.

“Está aprobada por la FDA. Sí, lo escuchaste. Es un hecho. Si te vacunas, podemos interactuar, ¿no dijiste que pusieran la vacuna al frente de los hechos?… el refuerzo está aquí, puedes escoger entre J & J, Pfizer, Moderna. Ponte la vacuna. No dolerá. Solo díselo a tu familia y a tus amigos…”

Para encontrar un Centro local de Recursos para los Cuidadores, visita: https://www.caregivercalifornia.org/

La doctora Benton dijo que estos centros proporcionan servicios de cuidado individualizado para los cuidadores que no reciben salario.