Julio César Chávez dio detalles de su relación con el hijo del Chapo Guzmán

Aunque la familia Chávez nunca ha ocultado tener buena relación con algunos capos mexicanos, pocas veces se atreven a ofrecer detalles de sus amistades con el narcotráfico.

Sin embargo, en esta ocasión el boxeador Julio César Chávez Jr. contó algunos pormenores de como es su relación con Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán.

Julio César Chávez Jr. Habla sobre su relación con Ovidio Guzmán. pic.twitter.com/UtFEZl6Isl — Radio Platino Mx (@RadioPlatinoMX) January 16, 2022

El pugilista aseguró que mantiene una buena amistad con Ovidio Guzmán. No obstante, también dijo que es buen amigo de todas las personas con las que se cruza.

“Me junto con todo el mundo, con el que vende chicles, flores, los Toys, con el Ratón… me llevo bien con todos y gracias a Dios se me da la posibilidad y quisiera brindarles la oportunidad de darles a conocer eso que no sale en todos lados”, explicó.

Agregó que no se fija en lo que los medios de comunicación digan sobre el narcotraficante. “Me llevo muy bien con Ovidio, pero ni nos vemos, la verdad; le tengo mucho aprecio y no quiero saber nada de cosas que dicen de él y no me interesa”, sentenció.

