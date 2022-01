Chiefs de Kansas City derrotaron a los Steelers en la despedida de Ben Roethlisberger (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los Kansas City Chiefs despidieron este domingo la carrera del quaterback Ben Roethlisberger de los Pittsburgh Steelers al eliminarlos con marcador de 42-21 y clasificaron a la ronda divisional de la Conferencia Americana.

Kansas City, monarca de la AFC, se medirá a los Buffalo Bills en la siguiente instancia.

Roethlisberger de 39 años de edad, 18 años en la NFL y ganador de dos anillos de Super Bowl con Pittsburgh, anunció hace un par de semanas que ésta era su última temporada. En este partido pasó para 215 yardas y conectó dos envíos de anotación.

El pasador de los Chiefs Patrick Mahomes, de 26 años, campeón en el Super Bowl LIV, acabó el duelo con 404 yardas por aire, cinco TD y una intercepción.

La defensiva de los Steelers mantuvo a raya en el primer cuarto a la ofensiva local, tercera de la liga. Interceptó a Mahomes gracias a Jordan Watt, líder en capturas de pasadores de la NFL con 22.5, quien desvió un pase que atrapó su compañero Devin Bush.

En el arranque del segundo cuarto Watt, candidato a defensivo del año, recuperó un balón suelto de Mecole Hardman, provocado por Cameron Heyward, que Watt llevó hasta las diagonales para poner en ventaja a Pittsburgh por siete puntos.

Kansas City despertó en una serie que empezó dentro de su yarda 20; recorrió 81 yardas en 11 jugadas que culminó con la conexión por aire de Mahomes hacia Jerick McKinnon que empató el duelo.

Los Chiefs volvieron a pegar en la parte final del primer medio con envío del dueño del jersey número 15 para Byron Pringle que les dio ventaja de 14-7, y se prolongó a los últimos segundos antes del descanso con un pase a Travis Kelce para ponerse 21-7.

Después de siete despejes de su ofensiva, la defensiva de los Steelers se dobló en el tercer cuarto en un ataque de 68 yardas del equipo del entrenador Andy Reid que culminó con pase al liniero Nick Allegretti, 28-7.



La pesadilla para el ataque visitante se prolongó con el balón suelto de Najee Harris que Mahomes capitalizó en la siguiente serie con envío a las diagonales hacia Tyreek Hill, 35-7.



A la mitad del tercer cuarto el equipo de Mike Tomlin al fin anotó con su ofensiva con pase de Roethlisberger para Diontae Johnson, 35-14.



