Yanet García roba suspiros con su escasa lencería negra que modeló por delante y por detrás

Yanet García se dejó ver nuevamente con un escaso conjunto de lencería que elevó la temperatura de sus fanáticos de redes sociales, pues en una de sus últimas publicaciones expuso sus torneados atributos ante la cámara.

La ex conductora de televisión ha demostrado que también es una de las celebridades más atrevidas de Instagram, en donde nuevamente prendió fuego modelando por delante y por detrás la lencería más diminuta. Y es que, bailando mientras hace algunos gestos, la originaria de Monterrey, Nuevo León, terminó por despojarse de algunas prendas que dejaron al descubierto su torneada silueta.

La publicación que en unas cuantas horas logró acumular cerca de medio millón de reproducciones también forma parte de los adelantos del material exclusivo que comparte en la plataforma OnlyFans, en donde, a pesar de haber debutado hace unos meses ha logrado posicionarse como una de las favoritas.

Aunque inició su carrera dándose a conocer como la sensual “Chica del Clima Mexicana”, conduciendo la sección del clima del programa ‘Hoy’, en meses recientes ha logrado conquistar el corazón de millones de fanáticos gracias a sus arriesgados destapes, en los que, a pesar de no despojarse por completo de la ropa deja muy poco a la imaginación de quienes la siguen dentro de las comunidades virtuales.

Para ejemplo el seductor video que compartió días antes, con el que subió la temperatura jugueteando ante la cámara con otro revelador set de prendas íntimas en tono salmón, con el que ha estado a punto de exhibirse al natural. Sin embargo, todo lo tiene muy bien calculado la regia para llamar la atención y lucir su sensacional anatomía para el deleite de sus admiradores. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Pero siguiendo con el desfile de diminutas prendas, Yanet García paralizó el mismo perfil social compartiendo un clip en el que apareció luciendo su escultural figura tan solo con un vestido de red en color negro. Pero el momento favorito de sus admiradores fue cuando dejó al descubierto una de las partes de su cuerpo que más llaman la atención, es decir, su torneada retaguardia.

Dicha grabación fue la encargada de dar la bienvenida al 2022 y con la que confirmó que este podría ser uno de los mejores años de su vida. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

