Jamie Lynn Spears da detalles sobre la ruptura de su hermana Britney con Justin Timberlake

Puede que Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears, haya rechazado la propuesta de realizar una gira promocional por Estados Unidos para dar a conocer su libro de memorias, uno que ha sido abiertamente criticado por la princesa del pop al entrometerse continuamente en detalles de su vida personal. Sin embargo, la ex estrella infantil no ha tenido tanto reparo a la hora de acudir a un programa de radio para ahondar en uno de los asuntos que trata su obra: nada menos que la mediática ruptura de Britney y el cantante Justin Timberlake en el año 2002.

A su paso por el podcast “Call her daddy”, Jamie Lynn reveló que su hermana afrontó un duro período anímico tras su separación del entonces miembro del grupo NSYNC, una “tristeza” que ella compartió, aunque en esos momentos no entendiera demasiado bien -debido a sus 11 años- los secretos del romance. “Estaba muy triste, obviamente porque mi hermana lo estaba. Pero también porque me di cuenta por primera vez que quizá no lo sabía todo sobre la relación. ¿Por qué iban a contarme esas cosas a mí? Me querían proteger”, manifestó.

Con la perspectiva que aporta el paso del tiempo, Jamie Lynn comprende mejor el calvario que sufrió Britney en esos difíciles meses, acentuado por el lanzamiento poco después de “Cry me a river”, una de las canciones más exitosas del debut discográfico de Justin, que explotaba al máximo el dolor y la pena que le invadían tras poner fin a su historia de amor con la diva. A modo de respuesta, Britney sacó su sencillo “Everytime” y Jamie Lynn opina que esa es una de las canciones más subestimadas de su discografía.

“Me entran ganas de llorar porque pienso en la forma en que le rompieron el corazón. Mi hermana fue brillante y creativa: eligió una melodía con el piano y se puso a escribir el tema. Es descorazonador porque él tenía su canción y ella la suya”, añadió Jamie Lynn con mucha emoción, al margen de que sea perfectamente consciente de que a Britney no le ha hecho ninguna gracia que haya expuesto sus “trapos sucios” con la publicación de su autobiografía.

