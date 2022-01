Julión Álvarez denuncia que le hackearon su WhatsApp como a otras celebridades

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cada día la tecnología se perfila más a ser un arma de doble filo, pues puede ser una gran herramienta por momentos, pero también un tormento en otros, y eso justamente es lo que está sucediendo con el cantante mexicano, Julión Álvarez.

Así como hay muchas personas interesadas en innovar gracias a la tecnología, también existen algunas más que la utilizan para hacer cosas malas o tratar de perjudicar a los demás, y esto le pasó al intérprete de temas como “ojos verdes”, pues hackearon su cuenta de whatsapp.

Fue por medio de las redes sociales que el equipo de trabajo de Julión Álvarez dio a conocer que el Whatsapp del cantante había sido robado, hasta el momento no saben quién o por qué lo hicieron.

Pero eso sí, el equipo de trabajo del intérprete de temas como “Las mulas de moreno”, “Terrenal” entre otros más piden que no abran mensajes a aquellas personas que tengan su número o que tengan precaución con caer en alguna trampa.

Hace apenas dos días, el también llamado “rey de las taquillas” compartió en sus redes sociales un video en donde mostró los mejores momentos de su más reciente presentación en La Feria de León. En dicha presentación, tuvo lleno total como ya es una costumbre para este cantante quien poco a poco resuelve sus problemas legales.

Apoya a Galilea

En el libro titulado “Emma y las otras señoras del narco” la periodista mexicana, Anabel Hernández relaciona a Galilea Montijo con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva por lo que se generó una gran controversia en torno a este tema, por lo que el cantante de Regional Mexicano, Julión Álvarez, salió en defensa de la conductora de “Hoy” pues contó que ha padecido en carne propia las consecuencias de este tipo de señalamientos.

Fue durante una entrevista ante diferentes medios previo a la gala de los 25 años de Bandamax donde el intérprete de “Te hubiera ido antes” fue cuestionado de los señalamientos que se han hecho contra Galilea Montijo y otras celebridades del espectáculo por sus supuestos vínculos con el narco, por lo que señaló que está totalmente en contra de este tipo de publicaciones ya que toman cosas del pasado para afectar a los involucrados.

“Yo estoy totalmente en contra, ya lo que pasó, pasó. Si fue o no fue, los hombres no tenemos memoria y si ya no están, menos. Yo creo que, entre colegas, ojalá nos sumemos al apoyo de ellas porque se me hace una injusticia y yo que lo he vivido, una nota, un chisme, un “el que se dice”, eso, al gobierno americano sí le llama la atención y por si simple hecho de ser mencionado caemos en esa lista en la que estoy yo”, fueron las palabras del cantante nacido en Chiapas, quien aseguró que su caso se ha ido esclareciendo poco a poco.

