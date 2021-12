Julión Álvarez salió en defensa de Galilea Montijo y Ninel Conde: “Se me hace una injusticia”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Julión Álvarez salió en defensa de Galilea Montijo y Ninel Conde, luego de ser señaladas de tener supuestamente, en el pasado, relaciones con narcotraficantes.

Tras el lanzamiento del libro “Emma y las otras señoras del narco” escrito por la periodista mexicana Anabel Hernández, en donde se menciona que la jalisciense fue pareja sentimental de un capo, mientras que “El Bombón Asesino” fue señalada de haber logrado acumular bienes por medio de una presunta triangulación de dinero proveniente del narcotráfico; ante el escándalo generado hace unos días las dos afectadas ya salieron a desmentir y ahora “El Rey de la Taquilla” habla desde su experiencia, pues ha en el pasado también ha sido relacionado con un capo y se encuentra bajo investigación por las autoridades de Estados Unidos.

“Ojalá nos sumemos al apoyo de ellas, porque se me hace una injusticia, yo que lo he vivido y se los digo, una nota, un chisme, un ‘el que se dice’, eso al gobierno americano sí le llama la atención. Por el simple hecho de ser mencionado caemos en esa lista en la que estoy yo, entra por un supuesto y puede durar muchos años y las afectaciones no saben lo que realmente pegan psicológicamente”, dijo el chiapaneco durante la conferencia de prensa previa a los Premios Bandamax celebrados la noche del pasado miércoles en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Y es que el cantante de “Incomparable” lleva varios años metido en un problema por el cual no puede ni tener redes sociales o su música en plataformas digitales, por lo que pide unirse contra los dimes y diretes.

“Sí podemos ayudarnos, lo digo por Gali, Ninel, que no sabía de ella, pero si le ponemos raya, vamos a salir muchos, entonces creo que sí podemos apoyarnos y ser consientes. En los señalamientos de un servidor, eso sí lo toman en cuenta, es parte de una investigación y entre el sí o no será, ya estamos bien afectados y le pega no a un servidor, a la familia, a los papás, hijos, es una mancha que es difícil de quitarse”, agregó.

