Mujer devoró 32 rollos de sushi en un buffet libre y terminó en urgencias

Danielle Shapiro quería sacarle el mayor jugo posible a un buffet de sushi “todo lo que pueda comer” de $50 dólares y terminó en urgencias de un hospital.

La mujer de 24 años devoró 32 rollos de sushi en el restaurante Sushi 85 en Mountain View, California, el mes pasado.

Después del atracón, Shapiro fue llevada a la sala de emergencias con fuertes dolores de estómago.

Ahí fue donde le diagnosticaron la enfermedad de reflujo gastroesofágico, comúnmente conocida como reflujo ácido.

Shapiro compartió la experiencia en un TikTok el 23 de diciembre, en el que muestra las montañas de comida que consumió de una sola vez y el posterior viaje al hospital que la dejó con vías intravenosas en los brazos.

Desde entonces, su advertencia a los amantes del sushi se ha vuelto viral con más de 11.3 millones de visitas.

“Todo lo que puedas comer sushi salió mal…”, subtituló su instantánea.

En un video compartido el 22 de diciembre, dio más detalles sobre su experiencia.

“Soy una gran fanática del sushi. Me gusta comerlo un par de veces al mes si tengo suerte”, dijo Shapiro, y agregó que había planeado un viaje para cenar comida japonesa con su amiga.

“Ambas estábamos ansiosas por probar la experiencia de todo lo que puedas comer de sushi.

“Nuestra cena duró unas dos horas, porque estábamos tan llenas que teníamos que seguir tomando descansos”, agregó.

Comenzó con sopa de miso, cuatro gyozas y jalapeños. Luego pasó a ocho rollos de dragón verde, ocho rollos de nieve, ocho rollos de California, ocho rollos de wakame y una porción de edamame.

Shapiro luego reveló lo que pasó después de su monstruosa comida. “Inmediatamente después de la cena estábamos tan llenas que tuvimos que sentarnos en mi automóvil durante unos 30 minutos antes de conducir a casa”, dijo.

“Mi estómago se sentía muy firme por todo el sushi y probablemente el arroz que se expandió en mi estómago”.

Fue a la casa de su pareja para tratar de dormir.

“Esa noche fui a dormir a la casa de mi novio y tenía el peor dolor de estómago, ¡pero no pensé mucho en eso ya que comí mucho! No soy una persona madrugadora, así que cuando me desperté alrededor de las 6 am del día siguiente supe que algo andaba mal”, dijo.

Alrededor del 20% de los estadounidenses, incluida la amante del sushi Danielle Shapiro, sufren síntomas de reflujo ácido.

“Mi estómago y mi pecho tenían un dolor intenso y era difícil respirar profundamente”.

Según los informes, su novio y su abuela la llevaron al hospital, donde le diagnosticaron reflujo ácido y le administraron medicamentos para aliviar su dolor.

Las personas experimentan reflujo ácido cuando el ácido del estómago regresa al esófago, según la Clínica Mayo.

El reflujo ácido es extremadamente común y puede ocurrirle a prácticamente cualquier persona, ya que alrededor de 60 millones de estadounidenses experimentan síntomas en un mes determinado, mientras que los investigadores estiman que alrededor del 20% de las personas en los EE.UU. padecen la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Los síntomas incluyen acidez estomacal, dolor en el pecho, regurgitación de alimentos o líquidos agrios y dificultad para tragar.

Después del tratamiento, Shapiro admitió que le tomó varios días recuperarse y volver a sentirse normal. A pesar de su trauma, no dejará su plato favorito. “¡Definitivamente volveré a comer sushi! Esta experiencia no me ha arruinado el sushi ni la experiencia de comer todo lo que puedas. Lo hice la próxima vez que necesito escuchar a mi cuerpo y tomar las cosas con más calma”, aprendió.

