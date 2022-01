“Se les va a caer la boca”: Canelo Álvarez sorprendería al mundo del boxeo con una pelea inesperada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de un 2021 lleno de éxitos, actualmente hay mucha incertidumbre con el siguiente paso de Saúl Álvarez. No hay nada claro con respecto al próximo rival del boxeador mexicano, pero los reportes comienzan a indicar que el posible nuevo combate del tapatío podría generar disgustos en algunos sectores del boxeo.

Así lo adelantó el analista y periodista Salvador Reyes en unas declaraciones para ESPN Knockout, recopiladas por el Izquierdazo. Reyes aseguró que el siguiente paso que dará Saúl Álvarez podría generar discordia entre los puristas del boxeo.

In the other hand, the purist will be so happy 🥊🥊🥊#CaneloSeason https://t.co/1ne32sIMGj — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) January 16, 2022

“Mi estimado Andrés, se te va a caer la boca cuando escuches esa sorpresa que tienen lista. Solo te voy a dar una pista: quizá muchos románticos y puristas del boxeo no les guste lo que viene”, sentenció el periodista.

¿Quién será el rival de Canelo Álvarez?

Para continuar con la incertidumbre, los analistas comenzaron a mencionar nombres de posibles rivales que se podrían medir al tapatío. Entre ellos está la opción de Benavidez, pero esta quedaría descartada porque claramente no disgustaría a ningún “romántico” de la disciplina.

“Sé que hay una bomba. Está Beterbiev, muchos no se olvidan de Benavidez o Joe Smith. Yo sé que se están moviendo las aguas de manera secreta. Probablemente la próxima semana les tenga información, pero Canelo Puede sorprender. Puede haber sorpresa”, recalcó Reyes. Last night WBO light heavyweight champion Joe Smith Jr 28-3-22 KO’s successfully defended his 175 pound title with a 9th round stoppage over last minute replacement Steve Geffrard. Is Arthur Beterbiev next or will Canelo give him a shot. #fighthooknews #toprankboxing #espnboxing pic.twitter.com/5DSCRrY8Ft— JCalderonBoxingTalk (@Jcalderonboxing) January 16, 2022

Eddy Reynoso se mantiene al margen

Hace una semana atrás, Eddy Reynoso se pronunció sobre la próxima pelea de Saúl Álvarez. El entrenador del tapatío utilizó sus redes sociales para describir que no ha habido ningún avance con respecto al futuro de Canelo. Las negociaciones avanzarían a partir de esta semana. Buenas tardes!

Respecto a la próxima pelea de @Canelo no hay ninguna negociación con ningún promotor,ni rival,ni fecha,la próxima semana tendremos algo concreto,saludos 👊🏼🇲🇽👊🏼— EDDY REYNOSO (@CANELOTEAM) January 10, 2022

