La respuesta de Julio César Chávez Jr. luego de que Érik “Terrible” Morales golpeara su orgullo

Julio César Chávez Jr. tiene un gran peso a su espalda. El boxeador mexicano ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera a las odiosas comparaciones con el “César del Boxeo”. Luego de un inicio prometedor, la carrera del “Junior” no ha ido de la mejor forma. Entre las razones, Érik “Terrible” Morales considera que el mayor problema de Chávez Jr. es que busca imitar a su padre. Ante este cuestionamiento el boxeador azteca no dudó en responderle.

“No quiero imitarlo. Aprendí a boxear viéndolo a él, pero no quiero imitarlo, no me interesa imitarlo ni ser, ni nada. Yo pienso por mí y no quiero imitarlo. Te veo a ti, lo veo a él y he visto a muchos boxeadores y trato de sacar un estilo de entre todos los boxeadores”, respondió Chávez Jr. en una transmisión con Érik Morales, recopiladas por el Izquierdazo.

Sin embargo, luego de negarlo rotundamente, el “Júnior” reculó al decir que quizá desde que estaba mucho más joven si tenía las intenciones de pelear como su padre e intentar imitarlo.



“A lo mejor al principio quise pelear como mi papá, pero hay muchos estilos que me convienen más a mí. Por ejemplo, tu estilo, el estilo de estos boxeadores que trabajan más a la distancia es mejor para mí, pues. Y voy a trabajar mucho en la distancia”, explicó.

¿Qué dijo Érik Morales?

El ex boxeador mexicano trató de aconsejar a Julio César Chávez Jr. en su carrera. El “Terrible” consideró que el mayor problema del “Junior” es su afán por igualar e imitar al “Gran Campeón Mexicano”.

“El problema es que tú quieres imitar a tu papá (…) Tratas de imitar a tu papá y no se puede, wey. Tú estás muy alto y muy largo. Tu papá era un sotaco para el peso. Tienes que entender eso”, sentenció. Sin pelos en la lengua 🗣️



El Terrible Morales regañó con todo a Julio César Chávez Jr en un Live en Instagram y sus palabras causaron revuelo:



