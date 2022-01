Lili Brillante acusa a Galilea Montijo de intentar golpearla y esta le responde

Un año nuevo y los escándalos no cesan alrededor de la polémica, Galilea Montijo, quien esta vez está de nuevo envuelta en una controversia después de que una de sus ex compañeras revelara que intentó golpearla cuando trabajó con ella.

Se trata de la también presentadora, Lilí Brillanti, con quien Galilea coincidió cuando trabajaron juntas en Vida TV, y en donde de acuerdo a lo que comentó Brillanti, hace 20 años sostuvieron un duro enfrentamiento.

Dichas declaraciones llegaron a oídos de Montijo quien de inmediato no se contuvo e intentó dar la versión de lo que supuestamente ella habría sucedido, pero con una actitud muy desafiante mientras transmitía el programa “Hoy”.

“Yo nací en el barrio, me crie en el barrio, desde chiquita he aprendido a defenderme, con fama, sin fama, con dinero o sin dinero me he defendido, me defiendo y siempre me voy a defender. Yo siempre he dado la cara para decir esto sí, esto no”.

GALILEA MONTIJO