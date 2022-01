Chrissy Teigen celebra seis meses sin beber alcohol: “Tengo mucha menos ansiedad y una energía inagotable”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La estrella televisiva Chrissy Teigen compartió en sus redes sociales las últimas novedades relativas a su camino hacia la sobriedad absoluta, que no podrían ser más positivas. La también esposa del cantante John Legend quiso celebrar con todos sus seguidores el hecho de que acaba de cumplir seis meses sin probar una sola gota de alcohol: todo un logro, si se toma en cuenta la profunda dependencia que tenía con la bebida, una adicción que acentuó, entre otras cosas, la depresión en la que se sumergió tras la pérdida de su hijo Jack tras 20 semanas de gestación.

Actualmente la modelo y presentadora ocasional disfruta de una memoria mucho más efectiva y, sobre todo, de unos niveles de ansiedad mucho más bajos que antes. De la misma forma Chrissy ya ha llegado a un punto del proceso en el que ni siquiera siente deseos de tomarse una copa o el nerviosismo de saber que no puede hacerlo.

“Hay cosas que ya tengo claras: tengo una energía inagotable, mucha menos ansiedad y me siento más feliz y presente que nunca. Es genial”, aseguró la celebridad tras reconocer que su lucha contra el alcoholismo no ha sido fácil. “Seis meses sin alcohol. La verdad es que apesta poder decir que ni siquiera se me antoja beber, porque hasta ahora el tiempo no se me ha pasado precisamente volando”, señaló en Instagram.

