Georgina Rodríguez y su vida junto a Cristiano Ronaldo: viaja en avión privado por seguridad, pero no le interesan los lujos

Cualquiera lo diría viendo algunos de sus exclusivos modelitos o la ostentosa decoración de su mansión en Mánchester, pero lo cierto es que a Georgina Rodríguez nunca le ha interesado el lujo como tal. Eso es lo que ella misma ha afirmado en una nueva entrevista al diario español El País, en la que ha dejado patente, eso sí, su pasión por la moda más sofisticada y su necesidad de viajar en avión privado por razones de comodidad y seguridad.

Al ser cuestionada por el eslogan de su nuevo programa de telerrealidad, ‘Soy Georgina’, que ha recibido algunas críticas al ser considerado clasista, la también bailarina y presentadora ha señalado, en primer lugar, que solo se trata de una estrategia de marketing. “Antes vendía bolsos en Serrano, ahora los colecciona“, reza la frase que puede leerse en los inmensos carteles de Netflix que pueblan la ciudad de Madrid.

“Eso es una frase que ha pensado el equipo de marketing, pero yo he disfrutado igual de camarera en el restaurante de Graus poniendo menús de diez euros y viendo que la gente se iba satisfecha y me daba dos euros de propina, que planchando sábanas o vendiendo bolsos“, ha aclarado la compañera sentimental del futbolista Cristiano Ronaldo en su conversación con el diario. “Luego la gente me dice: ‘Jolín, menudo sueño, ¿no? Pasar de vender bolsos de lujo a poder tenerlos’. Y yo digo: pues sí. Es maravilloso”, ha admitido con naturalidad.

La estrella de las pasarelas, y de cualquier alfombra roja que pisa, ha explicado que su trabajo previo como dependienta en tiendas como Massimo Dutti o Gucci sin duda alimentó su afición por el diseño y, por supuesto, su decisión de ganarse la vida como modelo o diseñadora ocasional.

“Ahí fui viendo por dentro el mundo de la moda, porque es la moda lo que me interesa, no el lujo, porque lo del lujo es muy relativo. Para mí lujo también es irme al campo con una sábana a comerme un bocadillo de chorizo“, ha confesado sobre su visión más personal de este concepto.

En lo que a sus desplazamientos por el mundo se refiere, Georgina ha justificado su uso del jet adquirido hace ya años por el jugador del Manchester United ofreciendo un ejemplo muy ilustrativo de lo que implica acudir a un aeropuerto junto al "mejor jugador del mundo", según sus palabras.