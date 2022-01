Ricardo Ferretti herido en el orgullo: “Son babosadas y pendejadas. Si algo hice mal, que me demanden” [video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ricardo Ferretti estuvo al mando de uno de los procesos más largos y exitosos dentro de la Liga MX. Tigres de la UANL fue un temido equipo de la mano del “Tuca”. Sin embargo, luego de su partida a los Bravos de Juárez, los rumores aseguran que el estratega brasileño sacaba provecho y se beneficiaba económicamente por el fichaje de algunos jugadores.

Si hay alguien que tiene ‘pocas pulgas’ al momento de declarar es Ferretti. El “Tuca” fue contundente y respondió a aquellas acusaciones de manera tajante.

“Si alguna cosa yo hice mal que me demanden. Que digan. Que digan todas las pendejadas y que me demanden y si lo hacen que me lo comprueben”, sentenció el estratega en una entrevista con Burro van Rankin.

A partir del minuto 36:30

Ricardo Ferretti herido por las críticas

A pesar de mostrar su faceta siempre rígida y áspera, Ricardo Ferretti reconoció que le molestan las críticas qué hay luego de su pasantía por Tigres de la UANL. El estratega brasileño aseguró que lo dio todo por el conjunto felino, pero aún así continúan buscándole la quinta pata a su gestión.

“Cada seis meses se hacía auditoría, todo el tiempo se hacía auditoría y cuándo salió una cosa, jamás. Estas son babosadas y pendejadas de gente que quiere hacer daño a una persona que le dio todo a la institución. Entregué todo y me encabrona”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by 🇫🇷 André-Pierre Gignac (@10apg)

