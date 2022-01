Aleida Núñez inicia los festejos de su cumpleaños 41 luciendo abdomen marcado y atrevido escote

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aleida Núñez está a punto de celebrar un año más de vida, por lo que decidió adelantarse un poco a los festejos con una serie de imágenes en las que presumió su escultural figura y un extravagante cambio de look que la hizo lucir más joven y bella que nunca.

La exuberante estrella de televisión está en medio de la polémica tras darse a conocer que se ha dado una nueva oportunidad en el amor con un empresario millonario originario de Texas, con quien viajó a Dubái para dar la bienvenida al 2022. Ante el escándalo generado, Aleida rompió el silencio para asegurar que Bubba Saulsbury todavía no es su novio, pues apenas se están conociendo.

A pesar de causar revuelo con esta nueva relación sentimental, volvió a llamar la atención gracias a su escultural silueta. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la actriz nacida en Lagos de Moreno, Jalisco, recordó a sus admiradores que su cumpleaños número 41 está por llegar, por lo que compartió varias imágenes en las que posó con un sexy atuendo que enamoró a sus más de 3 millones y medio de seguidores.

En la primera serie de fotos, Aleida apareció con un radical cambio de look, en el que lució una larga melena rosada que la hizo lucir angelical, pero a la vez sacó a relucir su personalidad atrevida que ha conquistado a millones. Posando de lo más sensual, también consintió la pupila de sus fanáticos luciendo un top de encaje que resaltó su escote.

“Pre cumple 24 de enero“, fue como describió la primera publicación que atrajo las miradas de miles.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que más adelante compartió otro par de fotografías en las que reapareció con el mismo look, pero en esta ocasión cautivó con una sensual toma en la que expuso su abdomen de lavadero. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Por si esto fuera poco, la también cantante llamó la atención nuevamente con imágenes similares, en las que su revelador escote se convirtió en el protagonista de la acalorada sesión de fotos que marcó el inicio de los festejos por su cumpleaños 41. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

