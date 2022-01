Bárbara de Regil recuerda cuando estuvo a punto de ser abusada en un taxi: “El tipo me empezó a tocar la pierna”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bárbara de Regil es una de las celebridades que continuamente se encuentra en el ojo del huracán debido a su carácter determinante; sin embargo, esto no siempre fue así, ya que durante su adolescencia estuvo a punto de ser abusada sexualmente debido a que carecía de los cuidados de su padre, con quien vivía en esta etapa de su vida.

Así lo relató la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ durante una reciente entrevista que concedió a Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El Minuto Que Cambió mi Destino’, en donde recordó dos de las muchas ocasiones en que estuvo a punto de ser violada cuando radicaba en Acapulco, Guerrero.

Según lo que compartió, la mayor parte del tiempo se la pasaba sola, pues a pesar de vivir con su papá este únicamente estaba en sus asuntos, lo que la obligaba a desplazarse en transporte o con amigos. Pero fue una noche cuando sufrió el primer intento de abuso por parte de un taxista.

“Estaba sola, salí de casa de un amigo. Íbamos en el bocho y en eso frente a una plaza que es color azul el tipo me empezó a tocar la pierna. Abrí la puerta, me bajé corriendo, se estacionó, se bajó corriendo atrás de mí para que le pagara, pero yo no pensé en pagarle, me dio miedo y me bajé corriendo y me agarró del cuello y me dijo: ‘Págame mamita’. Una cosa muy fea”, recordó la famosa.

Pero desafortunadamente la historia se repitió por segunda vez, cuando otro hombre que operaba este mismo medio de transporte la llevó a una dirección distinta a la que ella le había indicado.

“En otra ocasión me subí a otro taxi y el tipo empezó a subir por las montañas, por Caleta, pero hasta arriba. En eso se paró en un mirador, yo iba atrás y dije: ‘¿Qué hago aquí, por aquí no era?’“, puntualizó.

Confundida, le aclaró al taxista que al parecer se había equivocado. Pero fue en ese momento cuando vino lo peor ya que le dijo claramente que quería tener intimidad con ella.

“Le dije: ‘Creo que por aquí no es, joven’, y me empezó a contar: ‘Desde hace mucho no tengo relaciones con mi esposa y me gustaría tener contigo’. Me empezó a decir muchas cosas y me puse a llorar, cuando quise abrir la puerta, él puso la mano y dijo: ‘Cálmate'”, relató ante las cámaras de Imagen Televisión.

Por fortuna, alcanzó a escapar nuevamente y todo quedó en una amarga experiencia, aunque lamentablemente no han sido las únicas ocasiones en que ha tenido que superar un abuso de este tipo.

“Yo era muy chiquita. El señor me dejó ahí y me bajé corriendo, llorando, pasé muchas veces este tipo de agresiones y te podría contar más“, finalizó.

