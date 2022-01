Gala Montes explota contra Bárbara de Regil y Ventaneando: “Hablan mi*rda de la gente”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de haber pedido un alto a los cuestionamientos sobre su polémica con Bárbara de Regil, la actriz Gala Montes decidió volver a hablar al respecto y lanzarse contra de la influencer y el programa Ventaneando. Esto luego de que lanzaran presuntas críticas en su contra y revivieran la polémica. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

A través de sus historias de Instagram, la protagonista del melodrama “Diseñando tu amor” dio respuesta a las declaraciones emitidas por la influencer y actriz durante su más reciente visita al programa de espectáculos “Ventaneando”.

“Este programita, que no voy a decir el nombre no le voy a dar rating porque ese programa está más muerto que el pobre perro por el cual empezó toda esta vaina y si se informaran sabrían lo que yo les quiero decir, lo que les quiero transmitir, pero ustedes no razonan, no piensan, sólo hablan mierda de la gente y por eso les pagan“, dijo Gala imitando el estilo de Niurka Marcos.

Asimismo, les dio duro y tendido a los conductores del programa, asegurando que por su bajo rating buscan crear polémica y hablar de los artistas: “Eres un envidioso, misógino, envidiosos todos ustedes que hablan mal de mí para tener rating”, finalizó la joven de 21 años.

Esto dijo Bárbara de Regil durante su entrevista en Ventaneando

Ante las historias publicadas por Gala Montes, varios internautas se dieron a la tarea de revivir el clip donde Bárbara de Regil y otros conductores dieron su punto de vista sobre la polémica. Allí, se escucha decir que los presuntos ataques de la joven fueron producto de la envidia. View this post on Instagram A post shared by Ventaneando (@ventaneandouno)

“No la conozco y no entiendo por qué tanto odio en mi contra. Creo que el día que ella suba algo y yo salga y diga o mencione que mi mamá tiene cáncer, mi mamá también tuvo cáncer y vivimos con eso 10 años”, dijo Bárbara de Regil.

Ante su comentario, el presentador Daniel Bisogno no dudó en secundar las declaraciones de la influencer: “¿Qué demonios le importa a ella? ¿Y qué derecho le da de hablar y ser agresiva? No tenía por qué opinar y fue para darse foco”, mencionó.

