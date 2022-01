Dua Lipa revela que ya trabaja en su próximo álbum

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Dua Lipa empezó a destacarse como una de las artistas pop más prometedoras del momento allá por el año 2015, mientras que en 2020 -poco antes de que surgiera la pandemia del coronavirus- la joven británica ya se había consagrado como toda una estrella de la música contemporánea gracias a Future nostalgia, un álbum ya legendario y que actualmente sigue generando sencillos de éxito y ventas millonarias.

Al cuestionarla acerca del secreto de su éxito y de lo meteórico de su ascenso al olimpo artístico, la intérprete británica no pensó demasiado antes de subrayar que no existe una receta infalible para triunfar en su profesión, que obliga a los músicos, y especialmente a las mujeres, a trabajar muy duro para alcanzar sus objetivos. Y teniendo en cuenta la buena racha en la que se encuentra, Dua Lipa no tiene intención de bajar el ritmo.

“Es que es algo inherente a mi personalidad. No sé por qué, pero tengo la sensación de que todo esto acabará enseguida si no trabajo lo suficiente”, explicó la artista en conversación con el Wall Street Journal, una entrevista en la que además revela que ya está dando forma a su próximo trabajo discográfico y que incluso ya le ha dado título. “He terminado una buena porción de la escritura, ya le estamos dando forma y muchas canciones ya están grabadas. Tiene una visión y tiene un título, aunque puede que no sea definitivo. Ha sido muy divertido poder experimentar. Siempre haré música pop, pero quiero que este disco tenga un sonido único, que suponga un avance con respecto a ‘Future Nostalgia'”, adelantó.

