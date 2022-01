Lucía Méndez: “Me trajo en mi cumpleaños el regalo que tengo COVID”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lucía Méndez tiene COVID positivo, así lo confirmó este martes en ‘Chisme No Like’ cuando, a través de un phonner llamó a Javier Ceriani para desearle feliz cumpleaños y de ‘regalo’ le dio esta exclusiva.

“A mí me trajo en mi cumpleaños el regalo que tengo COVID”, dijo la Diva de las telenovelas en el show conducido por Ceriani y Elisa Beristain.

Es que Lucía está cumpliendo este 26 de enero 67 años y, aunque se ha cuidado durante estos dos años de pandemia, como a muchas persona alrededor del mundo, la variante Omicron la sorprendió.

“Es muy ligero… Me cuidé mucho, me alimenté bien, hice mucho ejercicio“, siguió explicando Lucía a sus amigos, quienes también se sintieron reflejados, pues lo mismo les pasó en diciembre cuando, en un viaje a New York, ambos terminaron en cuarentena con COVID.

En el caso de Lucía, aseguró que fue una amiga, con la que salió a hacer algunas diligencias el viernes pasado, pudo haberla contagiado.

“El sábado me sentía mal, me dolía el cuerpo… Ya estoy en el quinto día, me hice la prueba de antígeno y salí positiva“, siguió contando Lucía.

La querida actriz y cantante aseguró que de a poco se va sintiendo mucho mejor, por eso, pese a que no era lo que esperaba para festejar su cumple, sí aseguró que: “Tengo agradecer que no es grave”.

MIRA AQUÍ CÓMO LUCÍA MÉNDEZ CONFIRMA QUE TIENE COVID:

