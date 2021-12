VIDEO: Lucía Méndez confiesa tener su testamento y su voluntad anticipada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En caso de que cayera en estado de coma y los doctores no brindaran buenas noticias sobre su estado de salud y su posible recuperación, la cantante Lucía Méndez reveló que ya tiene anticipada su última voluntad.

Esto luego de que grandes compañeros del medio del espectáculo como Carmen Salinas y Vicente Fernández se encuentran luchando por su salud en condiciones adversas, motivo que orilló a la cantante y actriz manifestó a decidir su destino, el cual sería diferente al de ellos.

“Yo ya la tengo firmada, voluntad anticipada, yo ya la tengo, porque no quiero que me tengan conectada si ya no tengo remedio”, explicó la intérprete durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

De igual manera, la intérprete de “Corazón de piedra” confesó que ya tuvo la oportunidad de conversar con su primogénito sobre esta decisión.

“Yo le dije a mi hijo, si un día me ves que yo estoy muy mal y ya no hay remedio, no me tengas conectada, ¡déjeme ir!, (firme la decisión) hace como 5 años”.

Además, Méndez declaró para el los medios de comunicación, que en los próximos días cambiará su testamento, pues incluirá a alguien muy especial en su vida.

“Mi nieta obviamente, que ya la semana que entra tenemos una cita con el notario para poner cosas para Victoria, que es algo realmente muy importante para mí”.

Cambiando radicalmente de tema, la cantante y actriz también manifestó que en este momento se encuentra en paz y no tiene ninguna rivalidad con nadie.

“Yo el día que me encontrara a Vero, a Verónica Castro, creo que la saludaría con mucho gusto, yo no tengo rencor en mi vida, ni broncas con nadie y mucho menos con ella”.

Así fue la confusión de Lucía Méndez

Lucía Méndez cometió un error en una entrevista con Matilde Obregón, pues la actriz y cantante confundió un tipo de uva utilizada para hacer vino con un momento del día.

Todo sucedió cuando la actriz dijo que una amiga le había regalado un vino y le compartió algunos detalles sobre la bebida. “Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol y me sabía muy a uva, porque era un vino muy joven”.

Ante esto, la periodista le preguntó si se trataba de un “tempranillo”, término que se usa para nombra al vino preparado con este tipo de uva. Sin embargo, la cantante dio una peculiar respuesta que se volvió tendencia en redes sociales.

“Sí, eran como las 11 de la mañana y dije no, me vale, dale, dale, dale”, señaló Lucía Méndez.

