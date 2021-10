Así fue el día que Lucía Méndez “desairó” a Madonna, la reina del pop

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con más de 5 décadas de carrera y una belleza inigualable, Lucía Méndez se ha forjado un nombre en la industria que le han otorgado el título de diva. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria también se ha visto protagonizando algunos escándalos de los que siempre ha salido bien librada. Tal fue el caso de la “disputa” que vivió con la ‘reina del pop’, Madonna, hace unos años durante un concierto. ¿Qué hizo la actriz que provocó la ira de la cantante? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con la protagonista de “Colorina” y “Tú o nadie”, todo ocurrió durante una presentación que Madonna dio en Miami: “Fui con mi ex marido, el cubano, a verla. Nos sentamos y de pronto todo el mundo se empieza a parar porque Madonna salió a cantar“, reveló la famosa en una entrevista en 2016.

Fue gracias a que Lucía Méndez decidió no ponerse de pie durante el concierto que la Reina del Pop se enojó con ella y hasta le mandó a su seguridad.

Nada contenta con la petición del guardia de seguridad, Lucía Méndez le explicó que no lo haría debido a una lesión. Sin embargo, ante la insistencia del individuo, la también cantante tuvo que advertir que llamaría a su abogado si la seguían “molestando”.

“Traía la rodilla lastimada por el spinning, que no calenté bien y entonces la tenía inflamada. No quería ir al concierto porque me sentía mal“, detalló Méndez sobre la lesión que le impidió ponerse de pie durante el show. “A ella le molestaba que yo estuviera sentada con mi marido (…) ‘Soy Madonna, cómo te atreves a hacer esto'”, agregó.

La Diva del cine mexicano aseguró que a pesar de los intentos de la cantante por hacer su voluntad, ella no cedió: “Llegó un momento en que desesperé a Madonna. Soy artista también y de alguna forma no me apantalló, aunque sea Madonna“, finalizó.

