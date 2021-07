Maquillista acusa a Lucía Méndez de maltrato: “Es una señora grosera, déspota”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lucía Méndez está envuelta en un nuevo escándalo, esta vez por supuestamente haber maltratado y humillado a un maquillista que la asistió antes del show ‘Divas’, en donde se presentó junto a Dulce, Manoella Torres, Rocío Banquells.

De acuerdo con las declaraciones de Caleb Campos, antes de la presentación del pasado 25 de julio en el Paso, Texas, la cantante lo trató muy mal mientras intentaba peinarla y maquillarla, por lo que decidió compartir su amarga experiencia a través de sus redes sociales.

“Esta actriz y cantante, Lucía Méndez, me trató… Empezamos platicando, todo bien, y al momento de secarle el cabello, me dijo: ‘Ay niño, me duele’, empezó con una actitud muy fea. Cuando estoy empezando a hacerle las cosas no me deja hacerle nada y me dice: ‘Me estás jalando mucho'”, explicó en un video que publicó en su perfil de Instagram.

El maquillista recordó que, antes de empezar a maquillarla frente al espejo del baño, la actriz le faltó al respeto de diversas maneras incluso lo llamó gordo solo porque le pidió que separara un poco la silla del espejo.

“Puse la silla con suficiente espacio enfrente del lavabo y ella agarra la silla y se sienta directamente frente al lavabo, y entonces le dije perdón: ‘Tenemos que hacer la silla un poco para atrás, señora Méndez, porque tengo que caber para maquillarla de frente, porque de lado no puedo’. Y me dice: ‘Pues deja de comer tamales, así sí cabes'”, añadió a sus declaraciones.

Calab revela que aceptó trabajar de manera gratuita por amor al arte y porque le encanta lo que hace, pero esta ha sido su peor experiencia, ya que ha trabajado con otras estrellas de televisión y nunca lo habían tratado así.

Además de una serie de correcciones que le hizo Méndez, en donde le dijo que no sabía maquillar, también habría insultado la ciudad, asegurando que todo estaba solo y que la comida de ahí era muy fea.

“Es una señora grosera, déspota no sé de qué se cree, aunque me estuvieran pagando, nadie merece que lo traten así”.

Tras los insultos, Calab terminó por entregarle el maquillaje para que lo hiciera ella misma: “Le dije: ‘Señora Méndez, déjeme hacer mi trabajo’. Empecé a hacerle maquillar y empezó a cantar, con los ojos cerrados, no me dejaba maquillar, le dije tiene que relajar la mirada y entonces me dice: ‘Ay muchachito, tienes que hacer las cosas cuando uno está haciendo las cosas’“.

En respuesta a dichas declaraciones, la producción del show Divas compartió un comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram de Lucía Méndez, en donde aseguraron que las palabras y acciones de Caleb Campos estaban totalmente fuera de contexto.

“Precisamente hablando de profesionalismo, calidad y sobre todo, de un comportamiento ético, la persona en cuestión… Caleb Campos, dista bastante de serlo, ya que desde un principio, mostró una actitud negativa y altanera, por lo que lamentamos haber confiado en sus servicios para nuestro show“, señalaron.

