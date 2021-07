Majo Aguilar no teme a las comparaciones con su prima, Ángela Aguilar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Majo Aguilar no siente presión con la carrera que lleva su prima Ángela Aguilar, pues ella está construyendo su propio camino.

La joven acaba de lanzar su sencillo “Me Vale”, su segunda canción con mariachi y, aunque sabe que habrá comparaciones con su consanguínea, ella sabe que el sol sale para todos.

“Al inicio, yo le tenía mucho cariño a Ángela, yo no entendía (lo que la gente decía), yo lo único que siento es amor por ella, me da mucho gusto lo que está haciendo… Todos en la familia estamos pasando por un momento bien padre y jamás me compararía, las dos somos chavas que amamos nuestro país y queremos cantar música tradicional”, dijo.

La hija de Antonio Aguilar Junior pertenece a una dinastía de artistas que se han destacado en la música vernácula, algo que la llena de orgullo.

“No hay presión de ser cómo ellos, es un amor muy padre y me da mucho gusto que la gente de mi generación se estén involucrando y les guste; la música de mariachi está presente y me encanta ser parte de eso“, comentó.

Majo, quien lanzará su primer material discográfico el próximo mes de noviembre, aseguró sentir un profundo orgullo por sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

“Yo lo que siento primero es orgullo, me siento afortunada de ser de la familia que vengo, por mis abuelos siento una gratitud eterna, pero siempre buscando hacer mi camino“, añadió.

