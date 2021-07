Belinda confirma que se contagió de COVID-19 y la ha pasado muy mal.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque no fue un tema que se había reservado, Belinda confirmó que se contagió de Coronavirus y la pasó muy mal.

La cantante no dio detalles de los síntomas que sufrió, aunque dijo que ya estaba de salida.

Tras la recomendación de su amiga Lola Indigo de vacunarse contra el virus, pues ésta lo hizo unas horas antes de la entrevista, Belinda señaló que ella todavía no puede.

“Yo todavía me tengo que vacunar, (no lo he hecho) porque me acaba de dar COVID a mí, entonces todavía no puedo vacunarme”, dijo.

Lola, por su parte, les compartió a sus colegas que en febrero salió positiva, mientras que Tini señaló que a la fecha se ha librado de la enfermedad.

A pesar de estar convaleciente, Belinda inicia promoción

Cuando tres chicas como Belinda, Lola Índigo y Tini Stoessel se ponen de acuerdo para ir juntas a la “escuela”… ¡Cuidado!, porque saltan chispas de poder.

Belinda, desde su casa, en México, donde se recupera de la COVID-19; Lola, en España, recién vacunada contra el coronavirus, y Tini, disfrutando de Miami, se conectaron en videollamada para promover “La Niña de la Escuela”, tema que por primera vez las hizo coincidir.

“Hay poder de tres, como las embrujadas“, dijo Lola, responsable de esta colaboración porque el sencillo es el focus track de su álbum La Niña.

Contó que para la realización del disco se inspiró en su infancia, en todas las canciones que escuchó en el 2000, cuando tenía 8 años, y en sus idolatradas Christina Aguilera, Britney Spears y Shakira.

“En el video está reflejado como mi yo del pasado viendo a tres superdivas, a mi Tini y a Belinda, como diciendo ‘ah, quiero ser como ellas’, y así es como nació esta idea del triunfo de los inadaptados, de los nerds”.

Desde que Tini escuchó “La Niña de la Escuela”, comentó, se identificó con la letra, que dice: “Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena, paso y dices ‘¡oh, nena! ¡Oh, nena!'”.

“Cuando me mandaron la canción fue como literal, una adrenalina, una dopamina en mi cuerpo. Además, tiene ese significado tan importante de que a todas nos pasa que en algún momento de nuestra vida nos sentimos como que nadie nos entiende, que a lo mejor no le gustamos al niño que nos gusta”, expresó Belinda.

A tres semanas de haberse estrenado el video, ya rebasó los 20 millones de vistas en YouTube y tiene su “challenge” en TikTok. Lola atribuyó el éxito en esta plataforma a que el tema evoca la nostalgia, porque ha hecho que el público desempolve sus fotos de la escuela.

“Todos tenemos esas fotos que nos dan un poquito de vergüenza, y de repente es un challenge“, dijo, sonriente, la artista española, “realmente es exponerte. Yo tuve mis momentos que ni mi moda ni mi cara eran tan ‘cool’. Ahora me siento bien. Estoy más buena, no solamente en físico, sino que además me siento más buena en todos los sentidos”.

En el video, que Belinda y Lola grabaron en España mientras que Tini lo hizo a distancia, la novia de Christian Nodal luce el traje de la polémica, de la diseñadora española María Escoté, el mismo que usó Danna Paola y posteó en Instagram.

