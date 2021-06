Danna Paola reacciona a las comparaciones con Belinda por usar el mismo vestuario

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego del escándalo que se generó porque Belinda y Danna Paola aparecieron luciendo el mismo vestuario, salió a la luz la versión de una de ellas, quien aseguró no existe rivalidad y que todo se trató de un error de diseñador.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, en donde Danna Paola destapó que no existe diferencia alguna entre ella y su colega.

“¿Qué te digo? Se le ve muy bonito ¿Sabes cuál es el problema? Que justo cuando no pides explicaciones, ahí está. Es que a mí me da mucha risa. Yo digo: ‘¿Pero cuál es el afán de querer competir?'”, detalló.

Y destapó que, aunque Belinda se negó a grabar un tema con ella, siente una profunda admiración y respeta sus decisiones, por lo que terminó culpando a los fanáticos de inventar una rivalidad que no existe.

“De hecho en algún momento quedamos en que íbamos a hacer una canción, ella dijo que no y dije: ‘Bueno, perfecto, la respeto mucho, la admiro por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene, al final también los fans se ponen en contra y digo cada quien”, añadió.

Llegando a la conclusión de que todo fue un error del diseñador que les propuso usar el polémico mono en tonos rosa, amarillo y azul que lucieron ambas cantantes.

“Opino que hay muchos stylist en el mundo, las dos estábamos en España, se le ve padrísimo, ¡usted también lo puede comprar si quiere, es de María Escoté!”, dijo entre risas.

Además destacó que ella fue la primera en usar el colorido body durante los preparativos del sencillo que actualmente promueve, Mía: “Yo hice las fotos cuando me teñí de rubia, ese día. Para el marketing se hace una ingesta con mucho tiempo de anticipación cuando lanzas un sencillo y yo no lo hice para joder a nadie, yo ni sabía, imagínate y creo que no va por ahí. ¡Si usted quiere comprarlo usémoslo todas! No hay exclusividades en las cosas, por el amor de Dios”.

Antes de finalizar con el tema, desmintió que ver a Belinda usando el mismo vestuario haya provocado problemas con la disquera y reiteró que todo se trató de un error de diseñador.

“Salió una nota que hice un berrinche porque quería usar ese vestuario para mi videoclip y que yo por eso no lo puedo usar porque mi disquera me prohibió usarlo, a mí nadie me prohíbe nada, de primera, yo soy quien maneja mi imagen con un gran equipo detrás y cuando yo hice esas fotos yo no tenía ni idea que alguien más lo había usado. Se supone que esto fue un error de diseñador y si a mí me dijeron que no se lo había puesto nadie, es porque nadie se lo había puesto todavía“.