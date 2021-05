Lucía Méndez habla de la experiencia paranormal que tuvo con Magda Rodríguez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lucía Méndez mantuvo una gran amistad con Magda Rodríguez, la productora del programa ‘Hoy’ quien falleció en noviembre pasado a causa de complicaciones con una úlcera que padecía, sin embargo, en días recientes tuvo un encuentro con ella gracias la reconocida angelóloga mexicana Ariadna Tapia.

Fue en el más reciente episodio del canal de YouTube ‘Lucía Méndez Tv’, en donde la actriz y cantante compartió la experiencia paranormal que tuvo con la mamá de Andrea Escalona, a quien ayudó a trascender a la luz, según lo relató.

Frente a su invitado, Pedro Sola y la especialista en ángeles, fue como la intérprete de “Corazón de piedra” recordó cómo fue su reencuentro con la fallecida productora, con quien tuvo contacto en su propia casa durante una visita que Tapia le hizo.

“Tuvimos una experiencia con Magda Rodríguez, fue algo muy fuerte, pero ella pudo ayudar a que tuviera una mayor elevación Magda. Pero sí, nos petrificamos, chinito el cuerpo, ella empezó a sudar y a decir que parece que no quiere avanzar, mientras ella me decía, yo le hablaba a Magda para que entrara a esa ráfaga de luz“, narró durante la emisión y aseguró que, debido a que antes de perder la vida, Magda Rodríguez sufrió un desvanecimiento, por lo que probablemente no tenía claro que ya había partido: “Estaba terca en no irse. Parece que del desmayo pasó a la muerte, me imaginó que Magda no estaba como muy clara. Ella me decía no quiere. Yo le decía: ‘elévate amiga, te va a ir mucho mejor’“.

Pero, ¿Cómo descubrieron la presencia de Magda Rodríguez?, así lo relató:

“Fue una cuestión muy impresionante porque empezó a ladrar Aura en mi recámara, fui a ver qué le pasaba a la perra y de repente me pongo chinita, ella (Ariadna Tapia) igual y empieza a sudar, me dice: ‘aquí está Magda Rodríguez'”.

Fue entonces cuando realizó algunas oraciones pidiendo por la elevación del alma de la productora: “Empecé a hablarle: ‘Magda elévate’, Dios perdónala, le pedía a Dios misericordia, yo daba unos gritos y como quince minutos ella me dijo que ya entró a la ráfaga de luz y todo volvió al cuerpo, volvió el calor, volvió todo“, agregó.

Pero esto no fue todo, ya que según la guía angelical, Magda se hizo presente en una ocasión anterior por medio de un sueño:

“Magda es una mujer hermosísima de luz, siempre fue una mujer admirable y hermosa. Pero tengo un sueño donde la veo a ella pálida y de pronto la veo formada con mucha gente”, compartió ante la sorpresa del conductor de Ventaneando.

Antes de culminar con la entrevista, Lucía Méndez envió un mensaje a la familia de la famosa productora de televisión:

“Quiero platicar esta experiencia y quiero decirle a la familia de Magda que no lo estamos haciendo una manera atrevida ni mucho menos, simplemente fue una gran experiencia, que sí hay un mundo espiritual, sí hay una elevación, sí hay cosas que no entiendes, pero de alguna manera fue una gran experiencia para mí“, puntualizó.