Enrique Guzmán sobre Frida Sofía: “Para mí ella terminó de vivir y para su mamá también”

La batalla que enfrenta Enrique Guzmán en contra de su nieta Frida Sofía ya no tiene solución, es por ello que el cantante decidió poner un alto dejándolo todo en manos de las autoridades a través de una demanda, con la que tratará de limpiar su nombre al precio que sea.

Dentro de la serie de entrevistas en las que el intérprete ha mostrado un lado que pocos conocen, se encuentra la que realizó hace unos días para el programa ‘Ventaneando’, en donde habló de lo que significan las acusaciones que la hija de Alejandra Guzmán realizó con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde lo denunció públicamente de haber realizado tocamientos indebidos durante su infancia, situación que el cantante aseguró no podrá perdonar.

“Nunca me había sentido tan inútil, es como si estuviera temblando y qué haces, pues te aguantas porque puede caer el techo encima. La niña es un temblor y la tengo encima y no puedo hacer nada más que esperar a que termine”, expresó.

El intérprete de 78 años también reveló que intentó solucionar el problema con su nieta, pero no obtuvo solución, es por ello que, tanto él como la Rockera, prefieren evitar un acercamiento con la modelo de 29 años, ya que para ellos ya está muerta:

“Nunca más (quiere volver a ver a Frida Sofía), una niña capaz de decir que su abuelo le mete la mano y no es cierto, no se merece que yo la vuelva a ver nunca más. Para mi ella terminó de vivir y para su mamá también, se acabó la relación. Ahora que se vaya a vivir con el señor su papá. Con la familia no, eso se fracturó totalmente y para siempre“, detalló el cantante.

Sin embargo, cuando se le cuestionó si considera que sus declaraciones se deben al trastorno de personalidad que le fue diagnosticado a los 12 años, así respondió.

“Yo no soy médico, yo no sabría decirte qué tiene la niña. Para eso hay que pedir que las autoridades la estudien y me estudien a mí que también no vaya a ser que esté yo loco y no me haya dado cuenta. Tomaba una cosa que se llamaba Xanax mezclado con mimosas que se llama, es champagne con jugo de limón me parece, eso era su desayuno, pero que la estén tratando todavía no, creo que no. Desde que Alejandra le quitó las llaves y le dijo ahí te vas ya no quiere saber nada”, detalló.

Y fue tajante al asegurar que Frida Sofía no padece algún tipo de desequilibrio mental y atribuyó sus declaraciones a otras razones: