Ninel Conde responde si es verdad que el FBI le prohibió salir de Estados Unidos por culpa de Larry Ramos

Ninel Conde viajó a Los Ángeles, California, para asistir a un evento de la organización Unidos por la Música en el que recibió el reconocimiento por su labor altruista, asimismo aprovechó para aclarar si es verdad que no puede salir de Estados Unidos debido a la investigación a cargo del FBI sobre los fraudes que cometió Larry Ramos.

Durante su paso por la alfombra azul en donde ya la esperaba una nube de reporteros, “El Bombón Asesino” fue cuestionada sobre algunos temas que recientemente la han colocado en el ojo del huracán, uno de ellos la batalla legal que enfrenta con Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel.

Aunque prefirió no revelar más detalles en torno al proceso legal que enfrenta con su expareja, aseguró que todo está en manos de su equipo legal.

“Ya llevo un año en eso y mis abogados se están encargando“, respondió la intérprete.

Y pidió no tocar este tipo de temas, ya que no quería desviar la atención durante el evento que tiene como objetivo ayudar a la gente, específicamente a las familias necesitadas en el sur de California: “de cosas destructivas no voy a entrar en detalle“, señaló para Telemundo Noticias.

Sin embargo, fue cuestionada sobre los motivos por los que evita este tipo de temas, a lo que ella respondió: “No estoy evadiendo, simplemente soy sabia para no agarrar los dardos del enemigo. No me refiero enemigo humano, porque yo soy una persona muy espiritual y sé que hay un bien y un mal“.

En cuanto a los rumores que apuntan a que está relacionada con la investigación que realiza el FBI por los fraudes millonarios cometidos por su pareja, Larry Ramos, la también actriz aseguró está tranquila y negó que tenga prohibido salir del país por esta razón.

“Llegué ayer de México, se dicen muchas cosas. Yo estaba en México, ¿por qué no habría poder ir? El que nada debe nada teme, yo estoy muy contenta aquí, las acciones hablan más que las palabras“, añadió antes de retirarse.