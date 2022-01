Nacho Beristáin atacó otra vez al Canelo Álvarez: “Puede engañar a la gente, pero no a mí”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Don Ignacio Beristáin nunca escatimó para criticar sin filtros a Saúl Canelo Álvarez. Él, que ha visto muchas peleas y es un grande del deporte, asegura que el pugilista de Jalisco no forma parte de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos.

Eso sí, reconocer que es un gran peleador y atleta porque se prepara y entrena bien. Sabe que es disciplinado y le da crédito a su entrenador por mantenerlo en óptimas condiciones en cada combate.

No importa que haya ganado los títulos que ha ganado y el dinero que está ganando (…) Reconozco que es un gran boxeador, pero aún le falta un poco más para estar en los corazones de los fanáticos del boxeo mexicano Ignacio Beristáin – FightHubTV

Beristáin le dio un consejo a Canelo

Nacho Beristáin, que es miembro del Salón de la Fama del Boxeo, aprovechó el momento para enviarle una recomendación al Canelo Álvarez con la intención de lograr finalmente esas peleas que sean emotivas y sí lo llevarán al corazón de la gente, según su criterio.

“Lo que falta es una o dos peleas del tipo que tuvo Julio César Chávez y otras. El pelea y sigue peleando, pero personalmente para mí, como entrenador de muchos peleadores, no me llena. No ha tenido una pelea que realmente haya capturado los corazones de la gente. Él pelea y gana y gana millones de dólares y eso es bueno. Me alegra ver que está teniendo éxito, pero no ha tenido esa pelea que todos queremos ver. Él no lo ha tenido”, sentenció.

Además, reconoció que recibió llamadas negativas sobre la pelea entre Canelo con Plant.

“Recibí tres llamadas de personas que decían, y estos son entrenadores rudos, que me dijeron: ‘Estoy viendo esta farsa de pelea con Canelo. Plant cayó sin recibir un golpe fuerte. No lo vi. No puedo dar mi opinión, pero esas personas dijeron que Plant tiró la pelea. Eso hace como cinco peleas que dejan muchas dudas. Porque pueden engañarte a ti o a los fanáticos, pero no a mí porque he pasado mucho tiempo viendo boxeo”.

Finalmente afirmó que desea que el campeón indiscutido de los pesos supermedianos tenga esa pelea “donde se vea sensacional. Porque gana y se ve bien, pero no hace un esfuerzo adicional”.

