No se metan con Canelo: Julio César Chávez salió en defensa de Saúl Álvarez

Canelo Álvarez es un boxeador muy cuestionado a pesar de sus éxitos. Uno de los más críticos con el tapatío ha sido Julio César Chávez Jr. El boxeador mexicano pone en tela de juicio su estatus de “mejor peleador libra por libra de la actualidad” por la calidad de sus rivales. Ante estos señalamientos, el “Gran Campeón Mexicano” se alistó para defender al tapatío.

“No puedes decir que Canelo es ‘culón’ (…) Es tu punto de vista, pero a veces no lo comparto“, señaló Chávez en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Las críticas de Julio César Chávez Jr.

El “Junior” no está solo en su opinión a pesar de que no la comparta su padre. Julio César Chávez Jr. no cree que el Canelo sea el mejor peleador libra por libra porque no se ha enfrentado a peleadores de nivel. Esta es una concepción que también ha manifestado José Benavidez, padre del “Bandera Roja”.

“El mejor del mundo está listo para pelear con el mejor en donde sea y cuando sea. Canelo es de lo mejor del mundo, eso se lo reconozco, pero no pelea conmigo o con Golovkin porque le saca al ‘parche’”, sentenció Chávez Jr.

¿Superados los problemas con su padre?

En los últimos días Julio César Chávez Jr. ha descargado mucho resentimiento hacia su padre a través de las redes sociales. El boxeador mexicano vive con el miedo latente de ser internado en una clínica por adicciones o, a su juicio, porque su padre se deja llevar por comentarios externos. En este sentido, el “Junior” parece hacer limado algunas asperezas.

“Me quería internar, pero me quedé con él y le enfrié la cabeza. Le dije ‘Calmado, yo soy quien te quiere, no le hagas caso a la gente’“, reveló.

