Toni Kroos recordó su mala experiencia con el tequila tras ganar el Mundial 2014

El futbolista alemán es considerado un artista para dominar el balón y meter pases limpios y filtrados, pero reconoció que nunca pudo controlar unos chupitos de tequila. Toni Kroos tiene una relación amor-odio con la famosa bebida alcohólica por los recuerdos que le dejó.

Kroos contó en el podcast Einfach mal Luppen, que comparte con su hermano Felix, los momentos que decidió tomar tequila. La primera vez fue para pasar el sabor amargo de perder la final de la UEFA Champions League contra el Chelsea FC. Todavía vestía la camiseta del Bayern Múnich.

“Tras la final de la Champions contra el Chelsea (2012) recuerdo estar bebiendo de la frustración. Estuvimos cerca de necesitar un médico de emergencia. No había otra manera de aliviar el dolor”, afirmó.

Luego tuvo revancha en Brasil y lo dejó de forma definitiva

Durante el Mundial 2014, que Alemania alzó la copa contra Argentina, Kroos decidió volver a probar el tequila y el recuerdo no mejoró al anterior.

En la noche del festejo en Rio de Janeiro volvió a fracasar: “A partir de ese momento me propuse tomar un tequila con todos esa noche, pero fracasé estrepitosamente”.

Junto a su hermano Felix y el futbolista del Bayer Leverkusen Stefan Reinartz tuvo su última borrachera con tequila.

“Bebí chupitos de tequila porque era lo único que me caía bien. Al día siguiente no me sentía bien y ese fue el punto en el que dije que beber alcohol no hace ningún bien. No pude mirar el tequila esa noche y lo dejé por completo. No me dolió y no lo extraño”, finalizó Kroos.

